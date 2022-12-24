«Резидент»: Зеленского заставят пойти на мир с Россией при одном условии

«Резидент»: Зеленского обяжут принять мирный план весной
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский потребовал организовать контрнаступления, отметил источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае отсутствия продвижения украинской армии на фронте до весны 2023 года, США заставят Украину принять свой мирный план. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники.

«Вашингтон дал [Украине] время до весны изменить ситуацию на фронте, если конфликт перейдет в затяжную фазу то Зеленский будет обязан принять мирный план Вашингтона», — пишет telegram-канал, ссылаясь на источник в офисе украинского президента. Собеседник канала поделился, что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Валерия Залужного организовать новое контрнаступление до конца февраля, чтобы добиться «справедливого мира» таким, каким он его видит.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщил о намерении Зеленского представить мирный план в феврале 2023 года. Речь идет о плане из десяти пунктов, который Зеленский уже ранее озвучил на саммите G20, поясняет MK.ru.

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В случае отсутствия продвижения украинской армии на фронте до весны 2023 года, США заставят Украину принять свой мирный план. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники. «Вашингтон дал [Украине] время до весны изменить ситуацию на фронте, если конфликт перейдет в затяжную фазу то Зеленский будет обязан принять мирный план Вашингтона», — пишет telegram-канал, ссылаясь на источник в офисе украинского президента. Собеседник канала поделился, что Зеленский потребовал от главкома ВСУ Валерия Залужного организовать новое контрнаступление до конца февраля, чтобы добиться «справедливого мира» таким, каким он его видит. Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщил о намерении Зеленского представить мирный план в феврале 2023 года. Речь идет о плане из десяти пунктов, который Зеленский уже ранее озвучил на саммите G20, поясняет MK.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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