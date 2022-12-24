На Украине ликвидировали наемников из Грузии 24 декабря 2022 в 15:59 Размер текста - 17 + На украинской территории уничтожили двух грузинских наемников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине были ликвидированы двое наемников из Грузии. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». «На Украине уничтожили двух грузинских наемников», — написали в Telegram . Уточняется, что на опубликованном видеофрагменте траурной церемонии присутствуют военные, на форме которых шевроны с флагом Грузии. После начала спецоперации в зону боевых действий на помощь украинцам начали съезжаться иностранные наемники. Сражаться на стороне ВСУ прибыли военные из Ирака, Афганистана, Сирии, стран Азии и Африки. Позже один из них заявил, что российские бомбардировки в рамках спецоперации являются «адом» , передает Pravda.Ru. Также стало известно, что на территории Грузии есть те, кто призывает открыть «второй фронт» в Абхазии или Южной Осетии для помощи Киеву. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». На Украине были ликвидированы двое наемников из Грузии. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». «На Украине уничтожили двух грузинских наемников», — написали в Telegram. Уточняется, что на опубликованном видеофрагменте траурной церемонии присутствуют военные, на форме которых шевроны с флагом Грузии. После начала спецоперации в зону боевых действий на помощь украинцам начали съезжаться иностранные наемники. Сражаться на стороне ВСУ прибыли военные из Ирака, Афганистана, Сирии, стран Азии и Африки. Позже один из них заявил, что российские бомбардировки в рамках спецоперации являются «адом», передает Pravda.Ru. Также стало известно, что на территории Грузии есть те, кто призывает открыть «второй фронт» в Абхазии или Южной Осетии для помощи Киеву. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям