На Украине ликвидировали наемников из Грузии

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, армия, военные, днр, герб украины, зачистка, волноваха, трезуб
На украинской территории уничтожили двух грузинских наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине были ликвидированы двое наемников из Грузии. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«На Украине уничтожили двух грузинских наемников», — написали в Telegram. Уточняется, что на опубликованном видеофрагменте траурной церемонии присутствуют военные, на форме которых шевроны с флагом Грузии.

После начала спецоперации в зону боевых действий на помощь украинцам начали съезжаться иностранные наемники. Сражаться на стороне ВСУ прибыли военные из Ирака, Афганистана, Сирии, стран Азии и Африки. Позже один из них заявил, что российские бомбардировки в рамках спецоперации являются «адом», передает Pravda.Ru. Также стало известно, что на территории Грузии есть те, кто призывает открыть «второй фронт» в Абхазии или Южной Осетии для помощи Киеву. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».

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На Украине были ликвидированы двое наемников из Грузии. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». «На Украине уничтожили двух грузинских наемников», — написали в Telegram. Уточняется, что на опубликованном видеофрагменте траурной церемонии присутствуют военные, на форме которых шевроны с флагом Грузии. После начала спецоперации в зону боевых действий на помощь украинцам начали съезжаться иностранные наемники. Сражаться на стороне ВСУ прибыли военные из Ирака, Афганистана, Сирии, стран Азии и Африки. Позже один из них заявил, что российские бомбардировки в рамках спецоперации являются «адом», передает Pravda.Ru. Также стало известно, что на территории Грузии есть те, кто призывает открыть «второй фронт» в Абхазии или Южной Осетии для помощи Киеву. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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