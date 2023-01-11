Мобилизованного осудили на 5,5 лет строго режима за избиение офицера

11 января 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Мобилизованный осужден на 5,5 лет за избиение офицера, сообщили в Одинцовском гарнизонном военном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Александру Лешкову вынесен приговор на 5,5 лет строго режима за избиение офицера в парке «Патриот». Лешков был мобилизованным. Об этом сообщили в пресс-службе Одинцовского гарнизонного военного суда. «Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС. Лешков был осужден за нанесение побоев офицеру. Это случилось в парке «Патриот». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по 31 октябре в РФ проходила частичная мобилизация. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планировалось призвать 300 000 человек. Осенью законодательный орган РФ выпустил ряд законов для мобилизованных. В них входят: наказание за мародерство, дезертирство и добровольная сдача в плен. Об этом сообщает RT.

Александру Лешкову вынесен приговор на 5,5 лет строго режима за избиение офицера в парке «Патриот». Лешков был мобилизованным. Об этом сообщили в пресс-службе Одинцовского гарнизонного военного суда. «Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС. Лешков был осужден за нанесение побоев офицеру. Это случилось в парке «Патриот». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по 31 октябре в РФ проходила частичная мобилизация. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планировалось призвать 300 000 человек. Осенью законодательный орган РФ выпустил ряд законов для мобилизованных. В них входят: наказание за мародерство, дезертирство и добровольная сдача в плен. Об этом сообщает RT.