Мобилизованного осудили на 5,5 лет строго режима за избиение офицера

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Мобилизованный осужден на 5,5 лет за избиение офицера, сообщили в Одинцовском гарнизонном военном суде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Александру Лешкову вынесен приговор на 5,5 лет строго режима за избиение офицера в парке «Патриот». Лешков был мобилизованным. Об этом сообщили в пресс-службе Одинцовского гарнизонного военного суда.

«Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС. Лешков был осужден за нанесение побоев офицеру. Это случилось в парке «Патриот».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по 31 октябре в РФ проходила частичная мобилизация. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планировалось призвать 300 000 человек. Осенью законодательный орган РФ выпустил ряд законов для мобилизованных. В них входят: наказание за мародерство, дезертирство и добровольная сдача в плен. Об этом сообщает RT.

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Александру Лешкову вынесен приговор на 5,5 лет строго режима за избиение офицера в парке «Патриот». Лешков был мобилизованным. Об этом сообщили в пресс-службе Одинцовского гарнизонного военного суда. «Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС. Лешков был осужден за нанесение побоев офицеру. Это случилось в парке «Патриот». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по 31 октябре в РФ проходила частичная мобилизация. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планировалось призвать 300 000 человек. Осенью законодательный орган РФ выпустил ряд законов для мобилизованных. В них входят: наказание за мародерство, дезертирство и добровольная сдача в плен. Об этом сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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