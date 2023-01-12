В Испании раскрыли истинные цели Запада в СВО

Испанский журналист Вильярройя: Запад хочет расчленить Россию

12 января 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

В Испании рассказали, что поддерживают Россию, потому что она противостоит однополярному миру Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад собирается расколоть Россию, потому что в данный момент только РФ противостоит однополярному миру, который пытаются навязать США и НАТО. Такое мнение высказал испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя. «Я с Россией, потому что планы Запада состоят в том, чтобы демонтировать и расчленить Россию. И я с Россией, потому что в данный момент Россия представляет собой сопротивление однополярному миру во главе с США и НАТО», — заявил Вильярройя в ходе эфира на youtube-канале 8tvcat . Он также отметил значимость Китая в формировании многополярной модели мира. По его мнению, однополярная модель, которая установилась с момента распада Советского союза, — это катастрофа и бедствие для множества людей. Он также дал прогноз по завершению спецоперации. По его мнению, СВО закончится, когда Россия займет всю Украину. Вильярройя высказывает сожаление, что дело дошло до боевых действий, но отмечает, что России не оставили выбора. Украина продолжает оказывать сопротивление только потому, что Запад направил ей средства. Без денег и оружия Запада сопротивление было бы невозможно, и конфликт бы закончился раньше. Испанский журналист также заявил, что Европа страдает, потому что европейские санкции — это санкции против европейского населения, а не против России. Он отметил, что президент России Владимир Путин не налагал санкции против Запада, а цены в Европе стали расти до начала спецоперации. «Проблема не в Путине. Проблема в русских людях, которым надоели определенные вещи, которые делают с ними из Запада и США», — заявил Вильярройя. Он отметил, что в плачевном состоянии европейской экономики виноваты лидеры европейских государств, которые приняли решение закупать сжиженный газ из США в три раза дороже, чем российский. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года для помощи мирным жителям Донбасса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что для России это вынужденная мера. Боевые действия не направлены против мирного населения Украины, а удары наносятся по объектам военной инфраструктуры. В цели РФ на спецоперации также не входит свержение действующей власти на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад собирается расколоть Россию, потому что в данный момент только РФ противостоит однополярному миру, который пытаются навязать США и НАТО. Такое мнение высказал испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя. «Я с Россией, потому что планы Запада состоят в том, чтобы демонтировать и расчленить Россию. И я с Россией, потому что в данный момент Россия представляет собой сопротивление однополярному миру во главе с США и НАТО», — заявил Вильярройя в ходе эфира на youtube-канале 8tvcat. Он также отметил значимость Китая в формировании многополярной модели мира. По его мнению, однополярная модель, которая установилась с момента распада Советского союза, — это катастрофа и бедствие для множества людей. Он также дал прогноз по завершению спецоперации. По его мнению, СВО закончится, когда Россия займет всю Украину. Вильярройя высказывает сожаление, что дело дошло до боевых действий, но отмечает, что России не оставили выбора. Украина продолжает оказывать сопротивление только потому, что Запад направил ей средства. Без денег и оружия Запада сопротивление было бы невозможно, и конфликт бы закончился раньше. Испанский журналист также заявил, что Европа страдает, потому что европейские санкции — это санкции против европейского населения, а не против России. Он отметил, что президент России Владимир Путин не налагал санкции против Запада, а цены в Европе стали расти до начала спецоперации. «Проблема не в Путине. Проблема в русских людях, которым надоели определенные вещи, которые делают с ними из Запада и США», — заявил Вильярройя. Он отметил, что в плачевном состоянии европейской экономики виноваты лидеры европейских государств, которые приняли решение закупать сжиженный газ из США в три раза дороже, чем российский. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года для помощи мирным жителям Донбасса. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что для России это вынужденная мера. Боевые действия не направлены против мирного населения Украины, а удары наносятся по объектам военной инфраструктуры. В цели РФ на спецоперации также не входит свержение действующей власти на Украине.