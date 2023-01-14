ВСУ применили запрещенное оружие в Соледаре: главное к вечеру 14 января

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, армия, военные, техника, донбасс, танк, днр
Российская армия продвигается на Донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия применяла в Соледаре запрещенные фосфорные боеприпасы. На границе Украины и Молдавии упали обломки ракеты. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 января.

  • Спасшиеся благодаря российской армии жительницы Соледара рассказали, что украинская армия сбрасывала с дронов фосфорные боеприпасы. Они запрещены Женевской Конвенцией 1977 года.
  • Штурмовики и ВДВ успешно продвигаются на Донецком направлении. Российская армия приближается к поселку Соль в ДНР, передает Пятый канал.
  • В Одессе, в Винницкой и Николаевской областях были слышны взрывы. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
  • Военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что Запад начнет склонять Украину к мирным переговорам с Россией в конце зимы. Запад разочарован поражениями ВСУ.
  • Британский премьер Риши Сунак пообещал Украине танки Challenger 2. Великобритания станет первой страной, которая поставит танки Киеву. В дипмиссии России в Лондоне уверены, что этот шаг ничего не поменяет в ходе спецоперации, танки только увеличат количество жертв среди мирного населения и затянут конфликт.
  • Представитель турецкого президента Ибрагим Калын также считает, что Запад пытается затянуть украинский конфликт и не способствует началу переговоров. Он также рассказал, что Анкара не собирается поддерживать антироссийские санкции: они только навредят самой Турции.
  • На границе Украины и Молдавии упали обломки ракеты. Силовые ведомства Молдавии наблюдают за воздушным пространством.

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Украинская армия применяла в Соледаре запрещенные фосфорные боеприпасы. На границе Украины и Молдавии упали обломки ракеты. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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