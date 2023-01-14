ВСУ применили запрещенное оружие в Соледаре: главное к вечеру 14 января

Российская армия продвигается на Донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия применяла в Соледаре запрещенные фосфорные боеприпасы. На границе Украины и Молдавии упали обломки ракеты. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 января.
- Спасшиеся благодаря российской армии жительницы Соледара рассказали, что украинская армия сбрасывала с дронов фосфорные боеприпасы. Они запрещены Женевской Конвенцией 1977 года.
- Штурмовики и ВДВ успешно продвигаются на Донецком направлении. Российская армия приближается к поселку Соль в ДНР, передает Пятый канал.
- В Одессе, в Винницкой и Николаевской областях были слышны взрывы. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
- Военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что Запад начнет склонять Украину к мирным переговорам с Россией в конце зимы. Запад разочарован поражениями ВСУ.
- Британский премьер Риши Сунак пообещал Украине танки Challenger 2. Великобритания станет первой страной, которая поставит танки Киеву. В дипмиссии России в Лондоне уверены, что этот шаг ничего не поменяет в ходе спецоперации, танки только увеличат количество жертв среди мирного населения и затянут конфликт.
- Представитель турецкого президента Ибрагим Калын также считает, что Запад пытается затянуть украинский конфликт и не способствует началу переговоров. Он также рассказал, что Анкара не собирается поддерживать антироссийские санкции: они только навредят самой Турции.
- На границе Украины и Молдавии упали обломки ракеты. Силовые ведомства Молдавии наблюдают за воздушным пространством.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!