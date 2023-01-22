Основатель ЧВК «Вагнер» поблагодарил бывших заключенных от лица народа за участие в СВО

22 января 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин встретил в аэропорту бойцов ЧВК «Вагнер», завершивших контракт в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретил бойцов из числа бывших заключенных, вернувшихся с передовой. Он поблагодарил группу, которая завершила полугодовой контракт с компанией за участие в спецоперации. «Парни, я приехал „спасибо“ вам сказать за то, что вы делали от себя, как говорится, от Родины. 180 дней назад мы с вами отсюда поднялись в воздух и полетели в неизвестность. Теперь вы прошли полгода тяжелейшей [спецоперации], и ваши деды, и ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре знают, что Сталинград отдыхает», — сказал Пригожин, его цитирует RT в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Депутат Госдумы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал легализовать ЧВК «Вагнера». Армия России также взяла под контроль Соледар и стала проводить там зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретил бойцов из числа бывших заключенных, вернувшихся с передовой. Он поблагодарил группу, которая завершила полугодовой контракт с компанией за участие в спецоперации. «Парни, я приехал „спасибо“ вам сказать за то, что вы делали от себя, как говорится, от Родины. 180 дней назад мы с вами отсюда поднялись в воздух и полетели в неизвестность. Теперь вы прошли полгода тяжелейшей [спецоперации], и ваши деды, и ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре знают, что Сталинград отдыхает», — сказал Пригожин, его цитирует RT в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Депутат Госдумы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал легализовать ЧВК «Вагнера». Армия России также взяла под контроль Соледар и стала проводить там зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ).