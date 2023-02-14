«Новые люди» потребовали детям одиноких родителей места в детсадах

Партия «Новые люди» предложила закрепить за детьми одиноких родителей право на место в детских садах

14 февраля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила способ помочь одиноким родителям решить проблемы с работой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фракция партии «Новые люди» внесла 14 февраля на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий приоритетное право на получение мест в детских садах для детей одиноких родителей, в том числе после развода. Автором инициативы выступила заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева, а также депутаты от «Новых людей» Олег Леонов, Владимир Плякин и Амир Хамитов. В соответствии с Трудовым кодексом РФ родителю положен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, но если родитель не выходит из декрета в этот срок, то теряет рабочее место. В случае, если устроить ребенка в детский садик не получается, такие родители вынуждены оставаться дома с ребенком и искать средства к существованию. Предусмотренные для одиноких матерей и отцов пособия едва ли позволят покрыть хоть часть расходов, так как не дотягивают даже до суммы прожиточного минимума. А если родитель растит ребенка в одиночку после развода, то не признается матерью или отцом-одиночкой и потому не может претендовать даже на такие минимальные пособия. В результате большинство одиноких родителей попадают в тяжелую жизненную ситуацию, что создает социальную напряженность в обществе, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Для решения этой проблемы «Новые люди» предложили дополнить статью 65 Федерального закона «Об образовании» новой частью следующего содержания: «Матерям и отцам, воспитывающих детей до 6 лет без супруга (супруги), гарантируется внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях». Новость по теме «Новые люди» готовят изменения трудового кодекса в интересах женщин «Одинокие родители больше других страдают от прерывания трудовой деятельности по уходу за ребенком, им сложнее продолжать карьеру, у них меньше возможностей. Мы говорим не только о матерях-одиночках, но и в принципе о тех, кто воспитывает детей без помощи бывших супругов. Своим законопроектом мы хотели этой категории граждан облегчить жизнь, чтобы они могли раньше начинать трудовую деятельность и меньше тратить семейный бюджет на частные детские сады. Мы хотим дать людям возможность более широкой реализации своих трудовых прав, помочь их вливанию в нормальную экономическую жизнедеятельность», — объяснила URA.RU Сардана Авксентьева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракция партии «Новые люди» внесла 14 февраля на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий приоритетное право на получение мест в детских садах для детей одиноких родителей, в том числе после развода. Автором инициативы выступила заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева, а также депутаты от «Новых людей» Олег Леонов, Владимир Плякин и Амир Хамитов. В соответствии с Трудовым кодексом РФ родителю положен отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, но если родитель не выходит из декрета в этот срок, то теряет рабочее место. В случае, если устроить ребенка в детский садик не получается, такие родители вынуждены оставаться дома с ребенком и искать средства к существованию. Предусмотренные для одиноких матерей и отцов пособия едва ли позволят покрыть хоть часть расходов, так как не дотягивают даже до суммы прожиточного минимума. А если родитель растит ребенка в одиночку после развода, то не признается матерью или отцом-одиночкой и потому не может претендовать даже на такие минимальные пособия. В результате большинство одиноких родителей попадают в тяжелую жизненную ситуацию, что создает социальную напряженность в обществе, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Для решения этой проблемы «Новые люди» предложили дополнить статью 65 Федерального закона «Об образовании» новой частью следующего содержания: «Матерям и отцам, воспитывающих детей до 6 лет без супруга (супруги), гарантируется внеочередное обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях». «Одинокие родители больше других страдают от прерывания трудовой деятельности по уходу за ребенком, им сложнее продолжать карьеру, у них меньше возможностей. Мы говорим не только о матерях-одиночках, но и в принципе о тех, кто воспитывает детей без помощи бывших супругов. Своим законопроектом мы хотели этой категории граждан облегчить жизнь, чтобы они могли раньше начинать трудовую деятельность и меньше тратить семейный бюджет на частные детские сады. Мы хотим дать людям возможность более широкой реализации своих трудовых прав, помочь их вливанию в нормальную экономическую жизнедеятельность», — объяснила URA.RU Сардана Авксентьева.