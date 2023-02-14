NBS News: Запад не успевает производить боеприпасы для Украины

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается запас боеприпасов, так как страны НАТО не в силах поддерживать необходимый темп производства снарядов. Об этом сообщает NBS News.
«Западные союзники не могут предоставить боеприпасы ВСУ достаточно быстро», — сообщает журналист NBS News Ричард Энгель в репортаже с позиций украинской армии. Он добавил, что украинские солдаты все больше сталкиваются с дефицитом боеприпасов, тогда как российская промышленность успешно справляется с пополнением запасов для своих танков.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс столкнулся с нехваткой боеприпасов для ВСУ. Он добавил, что расход снарядов украинскими боевиками резко превышает темпы производства вооружения странами НАТО. На фоне военной помощи Украине с дефицитом боеприпасов также столкнулась и армия Франции, передает RT.
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