14 февраля 2023

NBS News: Запад не успевает производить боеприпасы для Украины

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, ВСУ, stock, сау гиацинт
Запасы боеприпасов ВСУ заканчиваются Фото:
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается запас боеприпасов, так как страны НАТО не в силах поддерживать необходимый темп производства снарядов. Об этом сообщает NBS News.

«Западные союзники не могут предоставить боеприпасы ВСУ достаточно быстро», — сообщает журналист NBS News Ричард Энгель в репортаже с позиций украинской армии. Он добавил, что украинские солдаты все больше сталкиваются с дефицитом боеприпасов, тогда как российская промышленность успешно справляется с пополнением запасов для своих танков.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс столкнулся с нехваткой боеприпасов для ВСУ. Он добавил, что расход снарядов украинскими боевиками резко превышает темпы производства вооружения странами НАТО. На фоне военной помощи Украине с дефицитом боеприпасов также столкнулась и армия Франции, передает RT.

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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчивается запас боеприпасов, так как страны НАТО не в силах поддерживать необходимый темп производства снарядов. Об этом сообщает NBS News. «Западные союзники не могут предоставить боеприпасы ВСУ достаточно быстро», — сообщает журналист NBS News Ричард Энгель в репортаже с позиций украинской армии. Он добавил, что украинские солдаты все больше сталкиваются с дефицитом боеприпасов, тогда как российская промышленность успешно справляется с пополнением запасов для своих танков. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс столкнулся с нехваткой боеприпасов для ВСУ. Он добавил, что расход снарядов украинскими боевиками резко превышает темпы производства вооружения странами НАТО. На фоне военной помощи Украине с дефицитом боеприпасов также столкнулась и армия Франции, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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