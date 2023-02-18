18 февраля 2023

В Екатеринбурге преподаватели военной кафедры провели сборы. Фото

Преподаватели военной кафедры УрФУ выполнили нормативы по военно-политической подготовке
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Участники сборов прослушали курс лекций по военной подготовке Фото:

В Екатеринбурге офицеры Центрального военного округа провели для профессорско-преподавательского состава военного учебного центра Уральского федерального университета учебно-методические сборы. Об этом сообщили на сайте Центрального военного округа Министерства обороны России.

«Участники сборов прослушали курс лекций по военно-политической, военно-технической и оперативной подготовке. Также были подведены итоги работы за второй семестр текущего учебного года, поставлены цели и задачи на первое полугодие 2023 года», — рассказали на сайте военного ведомства.

Помимо теоретического обучения, был проведен строевой смотр в полевой форме и выполнены нормативы по стрельбе из пистолета Макарова. «Особое внимание уделили знанию и практическому применению основ первой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

Учебно-методические сборы военного учебного центра УрФУ
Фото:

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В Екатеринбурге офицеры Центрального военного округа провели для профессорско-преподавательского состава военного учебного центра Уральского федерального университета учебно-методические сборы. Об этом сообщили на сайте Центрального военного округа Министерства обороны России. «Участники сборов прослушали курс лекций по военно-политической, военно-технической и оперативной подготовке. Также были подведены итоги работы за второй семестр текущего учебного года, поставлены цели и задачи на первое полугодие 2023 года», — рассказали на сайте военного ведомства. Помимо теоретического обучения, был проведен строевой смотр в полевой форме и выполнены нормативы по стрельбе из пистолета Макарова. «Особое внимание уделили знанию и практическому применению основ первой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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