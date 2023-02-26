МИД РФ: премьер Канады Трюдо считает Крым российским

26 февраля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Трюдо не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, считает посол Степанов Фото: Официальный сайт Европарламента Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине. Такое мнение озвучил посол РФ в стране Олег Степанов. «Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит», — сказал Степанов в беседе с РИА Новости. Ранее Трюдо опубликовал заявление, в котором утверждал, что «Крым всегда был и остается Украиной», несмотря на то, что полуостров стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. За присоединение региона к РФ проголосовало более 95% его жителей. Решение вызвало негативную реакцию Запада и Киева. Украинская разведка сообщала, что ВСУ готовят весеннее контрнаступление на Россию, оно будет включать в себя операцию по захвату Крыма. США пока не знают, будут ли поддерживать Киев, если он начнет атаку на полуостров, подчеркивали в Белом доме.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине. Такое мнение озвучил посол РФ в стране Олег Степанов. «Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит», — сказал Степанов в беседе с РИА Новости. Ранее Трюдо опубликовал заявление, в котором утверждал, что «Крым всегда был и остается Украиной», несмотря на то, что полуостров стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. За присоединение региона к РФ проголосовало более 95% его жителей. Решение вызвало негативную реакцию Запада и Киева. Украинская разведка сообщала, что ВСУ готовят весеннее контрнаступление на Россию, оно будет включать в себя операцию по захвату Крыма. США пока не знают, будут ли поддерживать Киев, если он начнет атаку на полуостров, подчеркивали в Белом доме.