Baza: в Москве мужчина в военной форме угрожал взорвать военкомат гранатой

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У задержанного мужчины в Москве обнаружили гранату Фото:

В московском аэропорту Домодедово был задержан мужчина в камуфляже, у которого нашли гранату. Он грозился взорвать военкомат. Об этом сообщает Baza.

«Машину с мужчиной остановили на Набережной улице (Домодедово — прим. URA.RU). По предварительным данным, у него нашли гранату», — сообщает telegram-канал. В нем отметили, что мужчина грозился взорвать военкомат.

Сообщается, что после задержания мужчины полицейские перекрыли всю улицу. На место были вызваны саперы и сотрудники ФСБ.

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В московском аэропорту Домодедово был задержан мужчина в камуфляже, у которого нашли гранату. Он грозился взорвать военкомат. Об этом сообщает Baza. «Машину с мужчиной остановили на Набережной улице (Домодедово — прим. URA.RU). По предварительным данным, у него нашли гранату», — сообщает telegram-канал. В нем отметили, что мужчина грозился взорвать военкомат. Сообщается, что после задержания мужчины полицейские перекрыли всю улицу. На место были вызваны саперы и сотрудники ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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