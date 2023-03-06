Baza: в Москве мужчина в военной форме угрожал взорвать военкомат гранатой

У задержанного мужчины в Москве обнаружили гранату
В московском аэропорту Домодедово был задержан мужчина в камуфляже, у которого нашли гранату. Он грозился взорвать военкомат. Об этом сообщает Baza.
«Машину с мужчиной остановили на Набережной улице (Домодедово — прим. URA.RU). По предварительным данным, у него нашли гранату», — сообщает telegram-канал. В нем отметили, что мужчина грозился взорвать военкомат.
Сообщается, что после задержания мужчины полицейские перекрыли всю улицу. На место были вызваны саперы и сотрудники ФСБ.
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