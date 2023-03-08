Daily Star раскрыло пользу мужской мастурбации

Регулярная мастурбация поможет мужчинам снизить риск развития рака простаты, поэтому следует мастурбировать 21 раз в месяц. Об этом написали в The Daily Star.
«Согласно научным исследованиям, опубликованным в журнале European Urology, регулярная мастурбация помогает мужчинам снизить риск развития рака простаты», — написали в издании. При этом частое самоудовлетворение может снизить риск онкологического заболевания на треть. В материале также заявили, что мужчинам следует мастурбировать 21 раз в месяц.
Ранее американские ученые провели опрос и выяснили, почему мужчины и женщины прибегают к мастурбации. Согласно исследованию, мужчины занимаются самоудовлетворением с целью компенсации, а девушки в качестве дополнительного источника удовольствия, передают «Дни.ру».
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Регулярная мастурбация поможет мужчинам снизить риск развития рака простаты, поэтому следует мастурбировать 21 раз в месяц. Об этом написали в The Daily Star. «Согласно научным исследованиям, опубликованным в журнале European Urology, регулярная мастурбация помогает мужчинам снизить риск развития рака простаты», — написали в издании. При этом частое самоудовлетворение может снизить риск онкологического заболевания на треть. В материале также заявили, что мужчинам следует мастурбировать 21 раз в месяц. Ранее американские ученые провели опрос и выяснили, почему мужчины и женщины прибегают к мастурбации. Согласно исследованию, мужчины занимаются самоудовлетворением с целью компенсации, а девушки в качестве дополнительного источника удовольствия, передают «Дни.ру».