У России и Европы может появиться общая задача по денацификации Украины из-за неонацизма среди украинских беженцев. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Он отметил, что Зеленский породил культ нацистов на территории Европы.
«Поездка Зеленского в Польшу принесла достаточно неожиданный для киевской хунты результат. В европейской прессе все сильнее стали звучать голоса, что денацификация Украины — важный и насущный вопрос. <…> Похоже, что у нас с европейцами может появиться общая задача по денацификации Украины», — написал Андрей Клишас в своем
Он отметил, что посещения Зеленским Европы привели к культу радикального лидера Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России) Степана Бандеры на территории Евросоюза, а также к неонацизму среди беженцев. Таким образом, предполагает Клишас, у России и Европы может появиться общая цель по денацификации Украины.
Владимир Зеленский приехал с визитом в Польшу 5 апреля, передает «телеканал 360». Его целью были встречи с президентом Анжеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Кроме того, Зеленский должен был встретиться с украинскими беженцами. Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак предположил, что настоящая причина визита скрывалась в другом, передает «Национальная служба новостей». По словам Скшипчака, Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией.
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