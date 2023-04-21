В Тихоокеанском и Балтийском флотах РФ прошли важные перестановки: главное к вечеру 21 апреля

В России назначены командующие двух флотов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Военно-морском флоте России за день произошли две перестановки. Вице-адмирал Владимир Воробьев стал командующим Балтийского флота, а адмирал Виктор Лиина — Тихоокеанского флота. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 апреля.
- Вице-адмирал Владимир Воробьев был назначен командующим Балтийским флотом. Командующим Тихоокеанским флотом стал Адмирал Виктор Лиина.
- Украина пытается удержать Бахмут вопреки предупреждениям США, которые опубликованы в утекших документах Пентагона, пишет The Washington Post. По словам журналистов, в секретных материалах сказано, что Вашингтон предложил Украине сдать город из-за риска высоких потерь.
- Украина вынуждена начать неудобное для нее наступление из-за давления Запада. Об этом URA.RU рассказал ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. Он отметил, что в тылу у Украины сформированы глубокие оперативные резервы. поэтому ей невыгодно переходить в наступление.
- В США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, считают обозреватели издания 19FortyFive. По их мнению, западная помощь Украине закончится в скором времени.
- В Германии стали собирать гуманитарную помощь для новых регионов РФ. Груз поступит в Крым и в Херсонскую область. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
- Украина не сможет провести наступление в ближайшие две недели. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что сейчас на фронте неблагоприятная погодная обстановка.
- Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию группировки ВСУ в Бахмуте (Артемовск) в котел. Однако позже источник РИА Новости опроверг это заявление. С опровержением слов советника врио главы региона выступил и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, штурмовые отряды компании которого проводят наступательные операции в городе.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев заявил, что Украина должна вступить в НАТО. Он отметил, что все страны альянса согласны с таким решением.
- Украина атаковала позиции РФ на Запорожской области при помощи беспилотника с химическим оружием. Есть один пострадавший.
- В Курской области пограничники сбили беспилотник при помощи автомата. Беспилотник упал в 500 метрах от границы России и Украины.
- Российские силы продолжает вести бои в западной части города. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает Пятый канал.
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