В США готовят договор на случай поражения России: главное к вечеру 12 апреля

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
В США рассказали, что Украина переносит весеннее контрнаступление из-за погодных условий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш рассказал о проекте договора, который готовят американские военные. Он будет предложен России в случае ее поражения в украинском конфликте. Закон об электронных повестках одобрили в Совфеде. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 апреля.

  • Закон об электронных повестках одобрили в Совфеде. За его принятие проголосовало 163 сенатора из 164. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законодатели не объяснили суть законопроекта, что вызвало негативную реакцию у россиян.
  • Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что постановка на воинский учет теперь будет происходить автоматически в случае смены места жительства, россиянам больше не нужно будет ходить в военкоматы. Также он рассказал, что делать с неправомерно пришедшей на Госуслуги повесткой: он объяснил, что ее можно оспорить прямо на портале.
  • В США узнали, почему Украина решила перенести весеннее наступление. The Washington Post передает, что Украину подвели погодные условия и недостаток боеприпасов для наступления. Польский генерал Вальдемар Скрипчак считает, что контрнаступление начнется в начале лета.
  • Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что в США готовят проект договора, который предложат России в случае поражения. Он также считает, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил себе выделенную Украине финансовую помощь.
  • ЧВК «Вагнер» взял под контроль три центральных квартала в Бахмуте (Артемовске), передает Пятый канал. Журналисты показали кадры из центра города, снятые с дрона.
  • Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область. Его целью стал свинокомплекс, часть животных погибла во время атаки.
  • Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предупредил, что украинская армия попытается разрушить российскую транспортную инфраструктуру. По его мнению, попытки должны быть совершены до готовящегося контрнаступления.

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Американский журналист-расследователь Сеймур Херш рассказал о проекте договора, который готовят американские военные. Он будет предложен России в случае ее поражения в украинском конфликте. Закон об электронных повестках одобрили в Совфеде. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 апреля.
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