На Украине сравнили бои с Россией с футбольным матчем и назвали счет

Кирилл Буданов поделился видением конфликта на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Если бы военные действия России и Украины можно было бы сравнить с футбольным матчем, то счет был бы 1:1. Такое сравнение допустил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение», — считает Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос журналиста Forbes.ua о том, на каком этапе находится украинский конфликт, если сравнивать его с футбольным матчем.
Также Кирилл Буданов рассказал, что ожидает решающих боев с середины и до конца весны. Он считает, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте, передает RT.
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