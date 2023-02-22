На Украине сравнили бои с Россией с футбольным матчем и назвали счет

Глава украинской разведки Буданов: счет Украины и России 1:1
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
Кирилл Буданов поделился видением конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если бы военные действия России и Украины можно было бы сравнить с футбольным матчем, то счет был бы 1:1. Такое сравнение допустил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение», — считает Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос журналиста Forbes.ua о том, на каком этапе находится украинский конфликт, если сравнивать его с футбольным матчем.

Также Кирилл Буданов рассказал, что ожидает решающих боев с середины и до конца весны. Он считает, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте, передает RT.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если бы военные действия России и Украины можно было бы сравнить с футбольным матчем, то счет был бы 1:1. Такое сравнение допустил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение», — считает Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос журналиста Forbes.ua о том, на каком этапе находится украинский конфликт, если сравнивать его с футбольным матчем. Также Кирилл Буданов рассказал, что ожидает решающих боев с середины и до конца весны. Он считает, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...