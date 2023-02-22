На Украине сравнили бои с Россией с футбольным матчем и назвали счет Глава украинской разведки Буданов: счет Украины и России 1:1 22 февраля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 + Кирилл Буданов поделился видением конфликта на Украине Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если бы военные действия России и Украины можно было бы сравнить с футбольным матчем, то счет был бы 1:1. Такое сравнение допустил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение», — считает Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос журналиста Forbes.ua о том, на каком этапе находится украинский конфликт, если сравнивать его с футбольным матчем. Также Кирилл Буданов рассказал, что ожидает решающих боев с середины и до конца весны. Он считает, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте, передает RT. Если бы военные действия России и Украины можно было бы сравнить с футбольным матчем, то счет был бы 1:1. Такое сравнение допустил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение», — считает Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос журналиста Forbes.ua о том, на каком этапе находится украинский конфликт, если сравнивать его с футбольным матчем. Также Кирилл Буданов рассказал, что ожидает решающих боев с середины и до конца весны. Он считает, что эти бои ознаменуют переломный момент на фронте, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям