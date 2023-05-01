В Миассе задержали судимого несовершеннолетнего угонщика мотоцикла

02 мая 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Задержанным оказался 17-летний подросток Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Миассе сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области задержали 17-летнего подростка, укравшего мотоцикл у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, угонщик ранее был трижды судим. «На поиск похитителя были ориентированы наряды групп задержаний. Схожий по приметам молодой человек был задержан. Им оказался 17-летний подросток», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что задержанный ранее имел уже три судимости. Информация в отношении него подтвердилась. Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В Миассе сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области задержали 17-летнего подростка, укравшего мотоцикл у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, угонщик ранее был трижды судим. «На поиск похитителя были ориентированы наряды групп задержаний. Схожий по приметам молодой человек был задержан. Им оказался 17-летний подросток», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что задержанный ранее имел уже три судимости. Информация в отношении него подтвердилась. Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.