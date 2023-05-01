01 мая 2023

В Миассе задержали судимого несовершеннолетнего угонщика мотоцикла

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанным оказался 17-летний подросток Фото:

В Миассе сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области задержали 17-летнего подростка, укравшего мотоцикл у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, угонщик ранее был трижды судим.

«На поиск похитителя были ориентированы наряды групп задержаний. Схожий по приметам молодой человек был задержан. Им оказался 17-летний подросток», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

Там отметили, что задержанный ранее имел уже три судимости. Информация в отношении него подтвердилась. Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Миассе сотрудники Управления Росгвардии по Челябинской области задержали 17-летнего подростка, укравшего мотоцикл у местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, угонщик ранее был трижды судим. «На поиск похитителя были ориентированы наряды групп задержаний. Схожий по приметам молодой человек был задержан. Им оказался 17-летний подросток», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что задержанный ранее имел уже три судимости. Информация в отношении него подтвердилась. Подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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