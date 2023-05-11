СБУ шантажом попыталась завербовать чиновника ДНР

11 мая 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Российские спецслужбы освободили супругу замминистра МЧС ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась принудить первого заместителя министра МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Костямина докладывать Киеву секретную информацию, угрожая расправой над его женой. Об этом сообщило управление ФСБ РФ по региону.



«УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги», —передает ТАСС сообщение ФСБ. По данным службы безопасности, супруга чиновника поехала в Харьков 1 марта на похороны своей матери. На месте ее задержали украинские спецслужбы. Они хотели завербовать Дмитрия Костямина, шантажируя физической расправой над его супругой. Российские спецслужбы в результате оперативных действий смогли освободить супругу чиновника и вернуть в Россию. Ранее ФСБ предотвратила диверсию в Крыму. Были задержаны граждане России и Украины, которые готовили взрыв на объекте энергосистемы. Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась принудить первого заместителя министра МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Костямина докладывать Киеву секретную информацию, угрожая расправой над его женой. Об этом сообщило управление ФСБ РФ по региону. «УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги», —передает ТАСС сообщение ФСБ. По данным службы безопасности, супруга чиновника поехала в Харьков 1 марта на похороны своей матери. На месте ее задержали украинские спецслужбы. Они хотели завербовать Дмитрия Костямина, шантажируя физической расправой над его супругой. Российские спецслужбы в результате оперативных действий смогли освободить супругу чиновника и вернуть в Россию. Ранее ФСБ предотвратила диверсию в Крыму. Были задержаны граждане России и Украины, которые готовили взрыв на объекте энергосистемы. Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.