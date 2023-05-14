Британский ученый заявил о гибели человечества из-за ИИ

The Times: искусственный интеллект способен уничтожить человечество

Через 10 лет возможно появление универсального искусственного интеллекта, уточняет Стюарт Рассел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Активные исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) способны привести к гибели человечества. Об этом заявил британский ученый Стюарт Рассел.

«Как сохранить власть над сущностями [ИИ], которые сильнее вас? Если у вас нет ответа, прекратите исследования [в области искусственного интеллекта]. <…> Мы лишаемся права голоса о нашем будущем существовании», — подчеркнул Стюарт Рассел в беседе с The Times. Он отметил, что если люди обучают ИИ подражать человечеству, то автоматически и учат его преследовать человеческие цели, которые могут быть совершенно разные, в том числе и направленные на уничтожение.

По мнению ученого, через десять лет возможно появление универсального искусственного интеллекта, способного выполнить любую поставленную задачу и решать глобальные проблемы. Рассел предполагает, что искусственный интеллект может решить, что одним из вариантов решения данных проблем станет полное уничтожение человечества.

Ранее программисты уже предупреждали об опасности повсеместного использования нейросетей. Она связана с тем, что ИИ способен работать с личными данными пользователей и публиковать их. IT-аналитик Денис Кусков посоветовал маркировать нейросети для избежания потенциальной опасности, передает Федеральное агентство новостей.