16 мая 2023

В России задержали трех женщин, пытавшихся продать младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Женщины пытались продать ребенка за 60 тысяч рублей Фото:

В Москве задержали трех женщин, которые пытались продать младенца в торговом центре. Об этом заявили в пресс-службе столичного СК, уточнив, что за новорожденного нарушительницы планировали получить 60 тысяч рублей.

«Три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве. Их задержали, решается вопрос о возбуждении дела», — передает информацию СК РИА Новости.

Ранее в Екатеринбурге мигрантка пыталась продать в торговой центре семилетнего ребенка. За него женщина запросила 300 тысяч рублей. Нарушительницу задержали на месте преступления. Суд отправил ее в колонию на пять лет.

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В Москве задержали трех женщин, которые пытались продать младенца в торговом центре. Об этом заявили в пресс-службе столичного СК, уточнив, что за новорожденного нарушительницы планировали получить 60 тысяч рублей. «Три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве. Их задержали, решается вопрос о возбуждении дела», — передает информацию СК РИА Новости. Ранее в Екатеринбурге мигрантка пыталась продать в торговой центре семилетнего ребенка. За него женщина запросила 300 тысяч рублей. Нарушительницу задержали на месте преступления. Суд отправил ее в колонию на пять лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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