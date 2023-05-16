В России задержали трех женщин, пытавшихся продать младенца

В Москве задержали трех женщин, которые пытались продать младенца в торговом центре. Об этом заявили в пресс-службе столичного СК, уточнив, что за новорожденного нарушительницы планировали получить 60 тысяч рублей.
«Три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве. Их задержали, решается вопрос о возбуждении дела», — передает информацию СК РИА Новости.
Ранее в Екатеринбурге мигрантка пыталась продать в торговой центре семилетнего ребенка. За него женщина запросила 300 тысяч рублей. Нарушительницу задержали на месте преступления. Суд отправил ее в колонию на пять лет.
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