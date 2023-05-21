21 мая 2023

Британский журналист Эллиотт назвал новые санкции G7 провалом западного подхода к России

The Guardian: ужесточение санкций против РФ свидетельствует о провале западной политики
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Презентация доклада Андрея Манойло "Вторжение" в "Известиях". Москва, санкции, пропаганда, шпион, госдеп сша, манойло андрей, цру, вмешательство во внутренние дела государства, цветные революции
Санкции против России говорят о безнадежности борьбы стран Запада Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции против России, анонсируемые лидерами стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме свидетельствуют о провале надежд одержать победу над Москвой с помощью мер экономического принуждения. об этом сообщает британский обозреватель Ларри Эллиотт.

«[Новые санкции против РФ] также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось», — объясняет Ларри Эллиотт в колонке The Guradian.

Ранее URA.RU рассказало, что лидеры стран «Большой семерки», в ходе саммита в Хиросиме, отклонили мирные инициативы по достижению мира на Украине. До этого в в США ввели запрет на экспорт в Россию детских игрушек и зубных протезов.

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Новые санкции против России, анонсируемые лидерами стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме свидетельствуют о провале надежд одержать победу над Москвой с помощью мер экономического принуждения. об этом сообщает британский обозреватель Ларри Эллиотт. «[Новые санкции против РФ] также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось», — объясняет Ларри Эллиотт в колонке The Guradian. Ранее URA.RU рассказало, что лидеры стран «Большой семерки», в ходе саммита в Хиросиме, отклонили мирные инициативы по достижению мира на Украине. До этого в в США ввели запрет на экспорт в Россию детских игрушек и зубных протезов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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