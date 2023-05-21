Британский журналист Эллиотт назвал новые санкции G7 провалом западного подхода к России

Новые санкции против России, анонсируемые лидерами стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме свидетельствуют о провале надежд одержать победу над Москвой с помощью мер экономического принуждения. об этом сообщает британский обозреватель Ларри Эллиотт.
«[Новые санкции против РФ] также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось», — объясняет Ларри Эллиотт в колонке
Ранее URA.RU рассказало, что лидеры стран «Большой семерки», в ходе саммита в Хиросиме, отклонили мирные инициативы по достижению мира на Украине. До этого в в США ввели запрет на экспорт в Россию детских игрушек и зубных протезов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!