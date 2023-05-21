Британский журналист Эллиотт назвал новые санкции G7 провалом западного подхода к России The Guardian: ужесточение санкций против РФ свидетельствует о провале западной политики 22 мая 2023 в 05:14 Размер текста - 17 + Санкции против России говорят о безнадежности борьбы стран Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые санкции против России, анонсируемые лидерами стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме свидетельствуют о провале надежд одержать победу над Москвой с помощью мер экономического принуждения. об этом сообщает британский обозреватель Ларри Эллиотт. «[Новые санкции против РФ] также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось», — объясняет Ларри Эллиотт в колонке The Guradian . Ранее URA.RU рассказало, что лидеры стран «Большой семерки», в ходе саммита в Хиросиме, отклонили мирные инициативы по достижению мира на Украине. До этого в в США ввели запрет на экспорт в Россию детских игрушек и зубных протезов. Новые санкции против России, анонсируемые лидерами стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме свидетельствуют о провале надежд одержать победу над Москвой с помощью мер экономического принуждения. об этом сообщает британский обозреватель Ларри Эллиотт. «[Новые санкции против РФ] также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось», — объясняет Ларри Эллиотт в колонке The Guradian. Ранее URA.RU рассказало, что лидеры стран «Большой семерки», в ходе саммита в Хиросиме, отклонили мирные инициативы по достижению мира на Украине. До этого в в США ввели запрет на экспорт в Россию детских игрушек и зубных протезов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям