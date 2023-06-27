Путин: люди, армия и народ не были с мятежниками

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Мятежники не встретили поддержки среди народа России, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Ни народ, ни армия России не стояли на стороне мятежников основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в обращении к военнослужащим в Кремле.

«Люди, армия и народ не были с мятежниками», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.

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Ни народ, ни армия России не стояли на стороне мятежников основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в обращении к военнослужащим в Кремле. «Люди, армия и народ не были с мятежниками», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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