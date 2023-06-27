Путин: люди, армия и народ не были с мятежниками

Мятежники не встретили поддержки среди народа России, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Ни народ, ни армия России не стояли на стороне мятежников основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в обращении к военнослужащим в Кремле.
«Люди, армия и народ не были с мятежниками», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.
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