Новому депутату Тюменской облдумы обозначили зону ответственности

Владимир Ермолаев войдет в состав комиссии по этике Тюменской облдумы

28 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Владимир Ермолаев войдет в состав комиссии по этике Тюменской облдумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Владимир Ермолаев, представляющий ХМАО, войдет в состав парламентской комиссии по депутатской этике и регламентным процедурам. Решение об этом было принято 28 июня на внеочередном заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. «Включить Владимира Ермолаева в состав постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам», — говорится в решении. В комиссии депутат займет место Евгения Макаренко, который добровольно отказался от мандата. Окончательное решение об изменении состава комиссии будет принято 29 июня на заседании облдумы. Депутаты Тюменской облдумы лишили Макаренко мандата по его заявлению 8 июня. По информации URA.RU, экс-парламентарий был вынужден уйти из думы под давлением властей ХМАО.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ермолаев, представляющий ХМАО, войдет в состав парламентской комиссии по депутатской этике и регламентным процедурам. Решение об этом было принято 28 июня на внеочередном заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. «Включить Владимира Ермолаева в состав постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам», — говорится в решении. В комиссии депутат займет место Евгения Макаренко, который добровольно отказался от мандата. Окончательное решение об изменении состава комиссии будет принято 29 июня на заседании облдумы. Депутаты Тюменской облдумы лишили Макаренко мандата по его заявлению 8 июня. По информации URA.RU, экс-парламентарий был вынужден уйти из думы под давлением властей ХМАО.