Член СПЧ Кабанов: в России нет нормальной системы контроля за мигрантами

16 августа 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Проблема с мигрантами в России вышла на уровень нацбезопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проблема с миграцией вышла на уровень национальной безопасности. Сейчас необходимо выстроить нормальную систему контроля за мигрантами и их работодателями, которой пока в России нет. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. «У нас до сих пор нет нормальной системы контроля ни за мигрантами, ни за работодателями. Также мы понимаем прекрасно, что сейчас происходит очень опасный процесс — угроза многонациональному миру, который с большим трудом был достигнут Россией, это многонациональный договор взаимоуважения, понимания и взаимопомощи», — сказал Кабанов. Его цитируют РИА Новости. По словам эксперта, в обществе наблюдается подмена понятий. Одних людей, которые обращают внимание властей и говорят о проблемах, называют «экстремистами». Другие же могут распространять радикальные течения, но к экстремистам их не относят. Но вопрос уже находится на уровне национальной безопасности, его нельзя игнорировать, а нужно решать, подчеркивает Кабанов. Ранее политолог Геворг Мирзаян предложил ряд способов для решения проблем миграционного кризиса. Это жесточайший контроль за исполнением трудового законодательства, который сделает невыгодным для работодателей наем бесправных работников. Также жесткие меры против действительных преступников среди мигрантов — вплоть до депортации и наведение порядка в правоохранительной сфере. Об этом пишет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проблема с миграцией вышла на уровень национальной безопасности. Сейчас необходимо выстроить нормальную систему контроля за мигрантами и их работодателями, которой пока в России нет. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. «У нас до сих пор нет нормальной системы контроля ни за мигрантами, ни за работодателями. Также мы понимаем прекрасно, что сейчас происходит очень опасный процесс — угроза многонациональному миру, который с большим трудом был достигнут Россией, это многонациональный договор взаимоуважения, понимания и взаимопомощи», — сказал Кабанов. Его цитируют РИА Новости. По словам эксперта, в обществе наблюдается подмена понятий. Одних людей, которые обращают внимание властей и говорят о проблемах, называют «экстремистами». Другие же могут распространять радикальные течения, но к экстремистам их не относят. Но вопрос уже находится на уровне национальной безопасности, его нельзя игнорировать, а нужно решать, подчеркивает Кабанов. Ранее политолог Геворг Мирзаян предложил ряд способов для решения проблем миграционного кризиса. Это жесточайший контроль за исполнением трудового законодательства, который сделает невыгодным для работодателей наем бесправных работников. Также жесткие меры против действительных преступников среди мигрантов — вплоть до депортации и наведение порядка в правоохранительной сфере. Об этом пишет «Царьград».