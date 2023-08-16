16 августа 2023

Залужный обсудил с НАТО увеличение производства беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
Валерий Залужный встретился с американскими и британскими партнерами Фото:
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Стороны обсудили увеличение производства беспилотников.

«Вчера состоялась встреча с американскими и британскими партнерами. Обсудили крайне важный вопрос, который касается дронов, противодействия [российским] беспилотникам и наращивания собственных возможностей. Договорились, что сосредоточим работу в этом направлении», — написал Залужный в своем telegram-канале.

По словам главнокомандующего ВСУ, также разговор велся о нуждах военных подразделений: боеприпасах, вооружении, средствах ПВО и устройствах для дистанционного разминирования. Залужный отметил, что доложил об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных операций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским бойцам не хватает беспилотников. По его словам, Киев начал увеличивать производство дронов.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Стороны обсудили увеличение производства беспилотников. «Вчера состоялась встреча с американскими и британскими партнерами. Обсудили крайне важный вопрос, который касается дронов, противодействия [российским] беспилотникам и наращивания собственных возможностей. Договорились, что сосредоточим работу в этом направлении», — написал Залужный в своем telegram-канале. По словам главнокомандующего ВСУ, также разговор велся о нуждах военных подразделений: боеприпасах, вооружении, средствах ПВО и устройствах для дистанционного разминирования. Залужный отметил, что доложил об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных операций. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским бойцам не хватает беспилотников. По его словам, Киев начал увеличивать производство дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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