Залужный обсудил с НАТО увеличение производства беспилотников

16 августа 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный встретился с американскими и британскими партнерами Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Стороны обсудили увеличение производства беспилотников. «Вчера состоялась встреча с американскими и британскими партнерами. Обсудили крайне важный вопрос, который касается дронов, противодействия [российским] беспилотникам и наращивания собственных возможностей. Договорились, что сосредоточим работу в этом направлении», — написал Залужный в своем telegram-канале. По словам главнокомандующего ВСУ, также разговор велся о нуждах военных подразделений: боеприпасах, вооружении, средствах ПВО и устройствах для дистанционного разминирования. Залужный отметил, что доложил об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных операций. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским бойцам не хватает беспилотников. По его словам, Киев начал увеличивать производство дронов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Стороны обсудили увеличение производства беспилотников. «Вчера состоялась встреча с американскими и британскими партнерами. Обсудили крайне важный вопрос, который касается дронов, противодействия [российским] беспилотникам и наращивания собственных возможностей. Договорились, что сосредоточим работу в этом направлении», — написал Залужный в своем telegram-канале. По словам главнокомандующего ВСУ, также разговор велся о нуждах военных подразделений: боеприпасах, вооружении, средствах ПВО и устройствах для дистанционного разминирования. Залужный отметил, что доложил об обстановке на фронте и ходе наступательных и оборонительных операций. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским бойцам не хватает беспилотников. По его словам, Киев начал увеличивать производство дронов.