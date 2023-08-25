Диетолог перечислила убивающие молодость продукты

Чтобы продлить молодость, нужно ограничить потребление продуктов с избыточным содержанием жиров и сахара, таких как шоколадное молоко, майонез, колбаса, мороженое. Об этом заявила врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), эндокринологии Минздрава России Наталья Силина.
«Рекомендуется ограничение продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, промышленное мороженое, переработанное мясо (колбасы и сосиски); покупные соусы: майонез, кетчуп с добавлением растительного масла и сахара», — отметила Силина. Ее цитирует РИА Новости.
По словам Силиной, стоит ограничить употребление соли до пяти граммов в день и сахара до четырех чайных ложек в сутки. Она отмечает, что для сохранения молодости нужно не только сбалансированное питание, но и физическая активность, сон и минимум стресса. При этом по калорийности оптимальных ограничений нет. В каждом случае она рассчитывается индивидуально врачом и зависит от физической активности и других параметров, уточняет врач.
Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, как похудеть во сне. По ее мнению, для этого нужно вовремя ложиться спать, а также не употреблять на ужин большое количество углеводов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.