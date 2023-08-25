25 августа 2023

Диетолог перечислила убивающие молодость продукты

Диетолог Силина: чтобы продлить молодость, нужно меньше есть майонез и колбасу
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая бургерная Burgmen. Екатеринбург, кетчуп, майонез, соусы, бургмэн, burgmen, горчица
Чтобы похудеть, из рациона нужно исключить майонез и кетчуп Фото:

Чтобы продлить молодость, нужно ограничить потребление продуктов с избыточным содержанием жиров и сахара, таких как шоколадное молоко, майонез, колбаса, мороженое. Об этом заявила врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), эндокринологии Минздрава России Наталья Силина.

«Рекомендуется ограничение продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, промышленное мороженое, переработанное мясо (колбасы и сосиски); покупные соусы: майонез, кетчуп с добавлением растительного масла и сахара», — отметила Силина. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Силиной, стоит ограничить употребление соли до пяти граммов в день и сахара до четырех чайных ложек в сутки. Она отмечает, что для сохранения молодости нужно не только сбалансированное питание, но и физическая активность, сон и минимум стресса. При этом по калорийности оптимальных ограничений нет. В каждом случае она рассчитывается индивидуально врачом и зависит от физической активности и других параметров, уточняет врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, как похудеть во сне. По ее мнению, для этого нужно вовремя ложиться спать, а также не употреблять на ужин большое количество углеводов.

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Чтобы продлить молодость, нужно ограничить потребление продуктов с избыточным содержанием жиров и сахара, таких как шоколадное молоко, майонез, колбаса, мороженое. Об этом заявила врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), эндокринологии Минздрава России Наталья Силина. «Рекомендуется ограничение продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленных сахаров: шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, промышленное мороженое, переработанное мясо (колбасы и сосиски); покупные соусы: майонез, кетчуп с добавлением растительного масла и сахара», — отметила Силина. Ее цитирует РИА Новости. По словам Силиной, стоит ограничить употребление соли до пяти граммов в день и сахара до четырех чайных ложек в сутки. Она отмечает, что для сохранения молодости нужно не только сбалансированное питание, но и физическая активность, сон и минимум стресса. При этом по калорийности оптимальных ограничений нет. В каждом случае она рассчитывается индивидуально врачом и зависит от физической активности и других параметров, уточняет врач. Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, как похудеть во сне. По ее мнению, для этого нужно вовремя ложиться спать, а также не употреблять на ужин большое количество углеводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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