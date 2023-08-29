Apple назвала дату презентации нового iPhone

Reuters: новые iPhone презентуют 12 сентября
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Клипарт. Магнитогорск, apple, логотип
Компания Apple презентует новую линейку iPhone и умных часов Фото:

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября. Об этом сообщает Reuters.

«Apple заявила во вторник, что проведет осеннее мероприятие 12 сентября», — пишет Reuters. Там отмечают, что в этот день презентуют новую линейку iPhone и умных часов.

Компания Apple сохранила прежний объем продаж после ухода с рынка России. При этом доля других ведущих производителей электроники снизилась почти в два раза. Агентство Bloomberg сообщало, что товары компании могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем, передает RT.

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Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября. Об этом сообщает Reuters. «Apple заявила во вторник, что проведет осеннее мероприятие 12 сентября», — пишет Reuters. Там отмечают, что в этот день презентуют новую линейку iPhone и умных часов. Компания Apple сохранила прежний объем продаж после ухода с рынка России. При этом доля других ведущих производителей электроники снизилась почти в два раза. Агентство Bloomberg сообщало, что товары компании могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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