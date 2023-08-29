Apple назвала дату презентации нового iPhone

Reuters: новые iPhone презентуют 12 сентября

29 августа 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Компания Apple презентует новую линейку iPhone и умных часов Фото: Илья Московец © URA.RU Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября. Об этом сообщает Reuters. «Apple заявила во вторник, что проведет осеннее мероприятие 12 сентября», — пишет Reuters. Там отмечают, что в этот день презентуют новую линейку iPhone и умных часов. Компания Apple сохранила прежний объем продаж после ухода с рынка России. При этом доля других ведущих производителей электроники снизилась почти в два раза. Агентство Bloomberg сообщало, что товары компании могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем, передает RT.

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября. Об этом сообщает Reuters. «Apple заявила во вторник, что проведет осеннее мероприятие 12 сентября», — пишет Reuters. Там отмечают, что в этот день презентуют новую линейку iPhone и умных часов. Компания Apple сохранила прежний объем продаж после ухода с рынка России. При этом доля других ведущих производителей электроники снизилась почти в два раза. Агентство Bloomberg сообщало, что товары компании могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем, передает RT.