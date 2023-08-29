Apple назвала дату презентации нового iPhone

Компания Apple презентует новую линейку iPhone и умных часов
Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября. Об этом сообщает Reuters.
«Apple заявила во вторник, что проведет осеннее мероприятие 12 сентября», —
Компания Apple сохранила прежний объем продаж после ухода с рынка России. При этом доля других ведущих производителей электроники снизилась почти в два раза. Агентство Bloomberg сообщало, что товары компании могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем, передает RT.
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