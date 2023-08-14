Apple сохранила долю на рынке РФ после ухода из страны

15 августа 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Объемы продаж бренда практически не изменились Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания Apple сохранила прежний объем продаж после ухода с рынка России. При этом доля других ведущих производителей электроники снизилась почти в два раза. «Несмотря на уход Apple из России, его доля в сегменте ноутбуков практически не изменилась, В первом полугодии 2023-го она составила 6,6% против 7% аналогичного периода годом ранее», — цитируют «Известия» данные отчета партнера ряда производителей электроники. При этом объемы продаж других производителей снизились практически вдвое. Эксперты уточнили изданию, что основной причиной сохранения спроса является то, что пользователи MacBook пока не видят достойной замены. По мнению бизнес-аналитика ГК «F+ tech-Марвел» Артура Махлаюка, из-за развитого параллельного импорта компания может сохранить текущий уровень продаж в России. При этом на спрос могут повлиять изменения валютного курса и изменение схем логистики. Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad. Пока в корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки, ряд российских ведомств запретила сотрудникам использовать гаджеты американской компании в служебных целях.

Компания Apple сохранила прежний объем продаж после ухода с рынка России. При этом доля других ведущих производителей электроники снизилась почти в два раза. «Несмотря на уход Apple из России, его доля в сегменте ноутбуков практически не изменилась, В первом полугодии 2023-го она составила 6,6% против 7% аналогичного периода годом ранее», — цитируют «Известия» данные отчета партнера ряда производителей электроники. При этом объемы продаж других производителей снизились практически вдвое. Эксперты уточнили изданию, что основной причиной сохранения спроса является то, что пользователи MacBook пока не видят достойной замены. По мнению бизнес-аналитика ГК «F+ tech-Марвел» Артура Махлаюка, из-за развитого параллельного импорта компания может сохранить текущий уровень продаж в России. При этом на спрос могут повлиять изменения валютного курса и изменение схем логистики. Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad. Пока в корпорации Apple отрицают сотрудничество с американскими спецслужбами и заражение вирусами телефонов дипломатов РФ по заданию разведки, ряд российских ведомств запретила сотрудникам использовать гаджеты американской компании в служебных целях.