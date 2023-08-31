Близкий к ЧВК «Вагнер» канал опубликовал послание Пригожина о его смерти. Видео

Grey Zone опубликовал обращение с Пригожиным, снятое за несколько дней до его смерти

31 августа 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин записал видео за несколько дней до своей смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Telegram-канал Grey Zone опубликовал видео с обращением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На нем он рассуждает о своей смерти и рассказывает, как у него дела. Видео было записано за несколько дней до гибели бизнесмена. «Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации <…> все в порядке», — сказал Евгений Пригожин. Видео было опубликовано в telegram-канале Grey Zone. На видео Пригожин обозначает, что оно было снято в выходные. Спустя несколько дней, в среду, произошло крушение самолета, на котором находился бизнесмен. Крушение бизнес-джета произошло в Тверской области. Всего в самолете находилось 10 человек. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета, в том числе и Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Telegram-канал Grey Zone опубликовал видео с обращением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На нем он рассуждает о своей смерти и рассказывает, как у него дела. Видео было записано за несколько дней до гибели бизнесмена. «Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации <…> все в порядке», — сказал Евгений Пригожин. Видео было опубликовано в telegram-канале Grey Zone. На видео Пригожин обозначает, что оно было снято в выходные. Спустя несколько дней, в среду, произошло крушение самолета, на котором находился бизнесмен. Крушение бизнес-джета произошло в Тверской области. Всего в самолете находилось 10 человек. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета, в том числе и Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.