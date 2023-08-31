Близкий к ЧВК «Вагнер» канал опубликовал послание Пригожина о его смерти. Видео

Grey Zone опубликовал обращение с Пригожиным, снятое за несколько дней до его смерти
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин записал видео за несколько дней до своей смерти Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Telegram-канал Grey Zone опубликовал видео с обращением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На нем он рассуждает о своей смерти и рассказывает, как у него дела. Видео было записано за несколько дней до гибели бизнесмена.

«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации <…> все в порядке», — сказал Евгений Пригожин. Видео было опубликовано в telegram-канале Grey Zone. На видео Пригожин обозначает, что оно было снято в выходные. Спустя несколько дней, в среду, произошло крушение самолета, на котором находился бизнесмен.

Крушение бизнес-джета произошло в Тверской области. Всего в самолете находилось 10 человек. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета, в том числе и Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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Telegram-канал Grey Zone опубликовал видео с обращением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На нем он рассуждает о своей смерти и рассказывает, как у него дела. Видео было записано за несколько дней до гибели бизнесмена. «Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации <…> все в порядке», — сказал Евгений Пригожин. Видео было опубликовано в telegram-канале Grey Zone. На видео Пригожин обозначает, что оно было снято в выходные. Спустя несколько дней, в среду, произошло крушение самолета, на котором находился бизнесмен. Крушение бизнес-джета произошло в Тверской области. Всего в самолете находилось 10 человек. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета, в том числе и Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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