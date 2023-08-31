Telegram-канал Grey Zone опубликовал видео с обращением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На нем он рассуждает о своей смерти и рассказывает, как у него дела. Видео было записано за несколько дней до гибели бизнесмена.
«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации <…> все в порядке», — сказал Евгений Пригожин. Видео было опубликовано в telegram-канале Grey Zone. На видео Пригожин обозначает, что оно было снято в выходные. Спустя несколько дней, в среду, произошло крушение самолета, на котором находился бизнесмен.
Крушение бизнес-джета произошло в Тверской области. Всего в самолете находилось 10 человек. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета, в том числе и Пригожина. Он был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.