МАК не расследует крушение самолета, на котором разбился Пригожин

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Репортаж с места падения военного самолета Су-24 в Верещагинском районе. Пермь, катастрофа су 24, катапультное кресло
МАК не комментирует обстоятельства крушения самолета Евгения Пригожина Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer в Тверской области. Об этом рассказали в комитете.

«Расследование крушения самолета Embraer в Тверской области не ведется», — сообщается на официальном сайте МАК. Там добавили, что комитет не будет комментировать обстоятельства крушения.

23 августа Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета Embraer ЕВМ-135BJ. 29 августа он был захоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, расследованием этого инцидента будет заниматься только Россия.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer в Тверской области. Об этом рассказали в комитете. «Расследование крушения самолета Embraer в Тверской области не ведется», — сообщается на официальном сайте МАК. Там добавили, что комитет не будет комментировать обстоятельства крушения. 23 августа Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета Embraer ЕВМ-135BJ. 29 августа он был захоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, расследованием этого инцидента будет заниматься только Россия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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