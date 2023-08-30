МАК не расследует крушение самолета, на котором разбился Пригожин

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer в Тверской области. Об этом рассказали в комитете.
«Расследование крушения самолета Embraer в Тверской области не ведется», — сообщается на официальном сайте МАК. Там добавили, что комитет не будет комментировать обстоятельства крушения.
23 августа Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета Embraer ЕВМ-135BJ. 29 августа он был захоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, расследованием этого инцидента будет заниматься только Россия.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer в Тверской области. Об этом рассказали в комитете. «Расследование крушения самолета Embraer в Тверской области не ведется», — сообщается на официальном сайте МАК. Там добавили, что комитет не будет комментировать обстоятельства крушения. 23 августа Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета Embraer ЕВМ-135BJ. 29 августа он был захоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, расследованием этого инцидента будет заниматься только Россия.