Психолог объяснила, как не ревновать партнера к друзьям

Психолог Бугрова призвала обсуждать ревность в отношениях с партнером
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Городская романтика. Екатеринбург, поцелуй, пара, отношения, романтика, любовь, объятие
Психолог призвала обсуждать проблемы напрямую со своим партнером Фото:

Чтобы не ревновать своего партнера к друзьям, следует проводить больше времени со своими приятелями или заняться саморазвитием. Проблему ревности в отношениях можно также обсудить со своим партнером. С такой рекомендацией выступила психолог Екатерина Бугрова.

«Если ваш партнер ушел развлекаться с товарищами, почему бы вам не заняться тем же? Во-первых, вы встанете на его место и поймете, что ревновать не нужно, во-вторых, вы сами будете заняты общением и хорошо проведете время в кругу друзей», — сказал Екатерина Бургова в разговоре с «Газета.Ru».

По ее словам, проблему ревности в отношениях можно также обсудить со своим партнером напрямую. «Главное, без упреков и обвинений, просто поделитесь своими чувствами. Если у вас здоровые отношения, то он обязательно даст вам эмоциональную поддержку, которая сможет усмирить ваш пыл», — добавила Бугрова.

Психолог добавила, что избавиться от ревности поможет и саморазвитие — оно отвлечет внимание от переживаний. «Ваши мысли, пространство и часы будут заняты явно не переживаниями о том, где и с кем конкретно ваш партнер. Запомните — пока вам неинтересно с собой, вы не будете интересны никому», — пояснила эксперт.

Ранее сваха и ведущая шоу «Давай поженимся!» Розя Сяибитова раскрыла причину разводов молодых пар. По ее словам, наибольшее количество расставаний происходит из-за моциональной незрелости партнеров, которые не могут понять свои чувства и преждевременно вступают в отношения.

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Чтобы не ревновать своего партнера к друзьям, следует проводить больше времени со своими приятелями или заняться саморазвитием. Проблему ревности в отношениях можно также обсудить со своим партнером. С такой рекомендацией выступила психолог Екатерина Бугрова. «Если ваш партнер ушел развлекаться с товарищами, почему бы вам не заняться тем же? Во-первых, вы встанете на его место и поймете, что ревновать не нужно, во-вторых, вы сами будете заняты общением и хорошо проведете время в кругу друзей», — сказал Екатерина Бургова в разговоре с «Газета.Ru». По ее словам, проблему ревности в отношениях можно также обсудить со своим партнером напрямую. «Главное, без упреков и обвинений, просто поделитесь своими чувствами. Если у вас здоровые отношения, то он обязательно даст вам эмоциональную поддержку, которая сможет усмирить ваш пыл», — добавила Бугрова. Психолог добавила, что избавиться от ревности поможет и саморазвитие — оно отвлечет внимание от переживаний. «Ваши мысли, пространство и часы будут заняты явно не переживаниями о том, где и с кем конкретно ваш партнер. Запомните — пока вам неинтересно с собой, вы не будете интересны никому», — пояснила эксперт. Ранее сваха и ведущая шоу «Давай поженимся!» Розя Сяибитова раскрыла причину разводов молодых пар. По ее словам, наибольшее количество расставаний происходит из-за моциональной незрелости партнеров, которые не могут понять свои чувства и преждевременно вступают в отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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