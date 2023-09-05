Психолог объяснила, как не ревновать партнера к друзьям

Психолог Бугрова призвала обсуждать ревность в отношениях с партнером

05 сентября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Психолог призвала обсуждать проблемы напрямую со своим партнером Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы не ревновать своего партнера к друзьям, следует проводить больше времени со своими приятелями или заняться саморазвитием. Проблему ревности в отношениях можно также обсудить со своим партнером. С такой рекомендацией выступила психолог Екатерина Бугрова. «Если ваш партнер ушел развлекаться с товарищами, почему бы вам не заняться тем же? Во-первых, вы встанете на его место и поймете, что ревновать не нужно, во-вторых, вы сами будете заняты общением и хорошо проведете время в кругу друзей», — сказал Екатерина Бургова в разговоре с « Газета.Ru ». По ее словам, проблему ревности в отношениях можно также обсудить со своим партнером напрямую. «Главное, без упреков и обвинений, просто поделитесь своими чувствами. Если у вас здоровые отношения, то он обязательно даст вам эмоциональную поддержку, которая сможет усмирить ваш пыл», — добавила Бугрова. Психолог добавила, что избавиться от ревности поможет и саморазвитие — оно отвлечет внимание от переживаний. «Ваши мысли, пространство и часы будут заняты явно не переживаниями о том, где и с кем конкретно ваш партнер. Запомните — пока вам неинтересно с собой, вы не будете интересны никому», — пояснила эксперт. Ранее сваха и ведущая шоу «Давай поженимся!» Розя Сяибитова раскрыла причину разводов молодых пар. По ее словам, наибольшее количество расставаний происходит из-за моциональной незрелости партнеров, которые не могут понять свои чувства и преждевременно вступают в отношения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы не ревновать своего партнера к друзьям, следует проводить больше времени со своими приятелями или заняться саморазвитием. Проблему ревности в отношениях можно также обсудить со своим партнером. С такой рекомендацией выступила психолог Екатерина Бугрова. «Если ваш партнер ушел развлекаться с товарищами, почему бы вам не заняться тем же? Во-первых, вы встанете на его место и поймете, что ревновать не нужно, во-вторых, вы сами будете заняты общением и хорошо проведете время в кругу друзей», — сказал Екатерина Бургова в разговоре с «Газета.Ru». По ее словам, проблему ревности в отношениях можно также обсудить со своим партнером напрямую. «Главное, без упреков и обвинений, просто поделитесь своими чувствами. Если у вас здоровые отношения, то он обязательно даст вам эмоциональную поддержку, которая сможет усмирить ваш пыл», — добавила Бугрова. Психолог добавила, что избавиться от ревности поможет и саморазвитие — оно отвлечет внимание от переживаний. «Ваши мысли, пространство и часы будут заняты явно не переживаниями о том, где и с кем конкретно ваш партнер. Запомните — пока вам неинтересно с собой, вы не будете интересны никому», — пояснила эксперт. Ранее сваха и ведущая шоу «Давай поженимся!» Розя Сяибитова раскрыла причину разводов молодых пар. По ее словам, наибольшее количество расставаний происходит из-за моциональной незрелости партнеров, которые не могут понять свои чувства и преждевременно вступают в отношения.