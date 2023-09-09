SHOT: в Москве мать и пятеро ее детей отравились марихуаной

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Гастрофестиваль. Москва, булочка, сдоба, еда, выпечка, кексы
Кексы, которые принес племянник, оказались с наркотиками Фото:

Мать и пятеро детей в Москве попали в больницу с отравлением марихуаной. По предварительным данным, племянник принес кексы с наркотиками, которые семья случайно съела. Об этом сообщают источники.

«Мама и дети поужинали, попили чаю и стали готовиться ко сну, но внезапно всем шестерым стало плохо. Женщина вызвала скорую. Семейство доставили в больницу, где выяснилось, что у всех сильное отравление марихуаной», — пишет SHOT.

В больнице оказались 35-летняя мать, три мальчика в возрасте одного года, шести и девяти лет, две девочки в возрасте четырех и 12 лет. В семье проживает 25-летний племянник. Его доставили в полицию, где выяснилось, что он принес домой кексы с марихуаной и положил их в холодильник. Мать с детьми реанимировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.

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Мать и пятеро детей в Москве попали в больницу с отравлением марихуаной. По предварительным данным, племянник принес кексы с наркотиками, которые семья случайно съела. Об этом сообщают источники. «Мама и дети поужинали, попили чаю и стали готовиться ко сну, но внезапно всем шестерым стало плохо. Женщина вызвала скорую. Семейство доставили в больницу, где выяснилось, что у всех сильное отравление марихуаной», — пишет SHOT. В больнице оказались 35-летняя мать, три мальчика в возрасте одного года, шести и девяти лет, две девочки в возрасте четырех и 12 лет. В семье проживает 25-летний племянник. Его доставили в полицию, где выяснилось, что он принес домой кексы с марихуаной и положил их в холодильник. Мать с детьми реанимировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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