SHOT: в Москве мать и пятеро ее детей отравились марихуаной

09 сентября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Кексы, которые принес племянник, оказались с наркотиками Фото: Алиса Курганская © URA.RU Мать и пятеро детей в Москве попали в больницу с отравлением марихуаной. По предварительным данным, племянник принес кексы с наркотиками, которые семья случайно съела. Об этом сообщают источники. «Мама и дети поужинали, попили чаю и стали готовиться ко сну, но внезапно всем шестерым стало плохо. Женщина вызвала скорую. Семейство доставили в больницу, где выяснилось, что у всех сильное отравление марихуаной», — пишет SHOT. В больнице оказались 35-летняя мать, три мальчика в возрасте одного года, шести и девяти лет, две девочки в возрасте четырех и 12 лет. В семье проживает 25-летний племянник. Его доставили в полицию, где выяснилось, что он принес домой кексы с марихуаной и положил их в холодильник. Мать с детьми реанимировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.

Мать и пятеро детей в Москве попали в больницу с отравлением марихуаной. По предварительным данным, племянник принес кексы с наркотиками, которые семья случайно съела. Об этом сообщают источники. «Мама и дети поужинали, попили чаю и стали готовиться ко сну, но внезапно всем шестерым стало плохо. Женщина вызвала скорую. Семейство доставили в больницу, где выяснилось, что у всех сильное отравление марихуаной», — пишет SHOT. В больнице оказались 35-летняя мать, три мальчика в возрасте одного года, шести и девяти лет, две девочки в возрасте четырех и 12 лет. В семье проживает 25-летний племянник. Его доставили в полицию, где выяснилось, что он принес домой кексы с марихуаной и положил их в холодильник. Мать с детьми реанимировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.