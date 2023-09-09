SHOT: в Москве мать и пятеро ее детей отравились марихуаной

Мать и пятеро детей в Москве попали в больницу с отравлением марихуаной. По предварительным данным, племянник принес кексы с наркотиками, которые семья случайно съела. Об этом сообщают источники.
«Мама и дети поужинали, попили чаю и стали готовиться ко сну, но внезапно всем шестерым стало плохо. Женщина вызвала скорую. Семейство доставили в больницу, где выяснилось, что у всех сильное отравление марихуаной», — пишет SHOT.
В больнице оказались 35-летняя мать, три мальчика в возрасте одного года, шести и девяти лет, две девочки в возрасте четырех и 12 лет. В семье проживает 25-летний племянник. Его доставили в полицию, где выяснилось, что он принес домой кексы с марихуаной и положил их в холодильник. Мать с детьми реанимировали. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.
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