В РСПП заявили о возвращении портов в казну из-за ошибок приватизации в 90-е

11 сентября 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

У государства возрастает интерес к портовой инфраструктуре, заявил Александр Шохин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Некоторые частные объекты портовой инфраструктуры возвращаются в казну из-за ошибок в приватизации, поскольку Генпрокуратура активно работает в этом направлении. Об этом заявил глава российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Мы видим возрастающий интерес государства к инфраструктуре портовой. Очень активно в этом направлении работает Генеральная прокуратура, некоторые частные объекты инфраструктуры логистической возвращаются в казну поскольку когда-то в 90-е [годы] какие-то были ошибки в приватизации», — сказал Шохин на сессии ВЭФ, передает РБК. Он добавил, что главной задачей является привлечение частного бизнеса и инвесторов в развитие этой отрасли. Генпрокуратура в начале года уже подавала несколько исков о передаче частных активов, которые относятся к портовой инфраструктуре, государству. Так, в апреле власти Пермского края стали акционерами АО «Порт Пермь». Единственную акцию юрлица в дар региональному правительству передал бизнесмен Дмитрий Лепешкин. Отмечалось, что участки порта были незаконно переданы в середине «нулевых» Росимуществом АО «Порт Пермь», после чего, попали к другим лицам.

Некоторые частные объекты портовой инфраструктуры возвращаются в казну из-за ошибок в приватизации, поскольку Генпрокуратура активно работает в этом направлении. Об этом заявил глава российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Мы видим возрастающий интерес государства к инфраструктуре портовой. Очень активно в этом направлении работает Генеральная прокуратура, некоторые частные объекты инфраструктуры логистической возвращаются в казну поскольку когда-то в 90-е [годы] какие-то были ошибки в приватизации», — сказал Шохин на сессии ВЭФ, передает РБК. Он добавил, что главной задачей является привлечение частного бизнеса и инвесторов в развитие этой отрасли. Генпрокуратура в начале года уже подавала несколько исков о передаче частных активов, которые относятся к портовой инфраструктуре, государству. Так, в апреле власти Пермского края стали акционерами АО «Порт Пермь». Единственную акцию юрлица в дар региональному правительству передал бизнесмен Дмитрий Лепешкин. Отмечалось, что участки порта были незаконно переданы в середине «нулевых» Росимуществом АО «Порт Пермь», после чего, попали к другим лицам.