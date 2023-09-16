Главный тренер ЦСКА перенес инфаркт

Сергей Белоусов пробудет в больнице минимум 10 дней
Главный тренер московского клуба ЦСКА Сергей Белоусов перенес инфаркт. Об этом указано на станице клуба по пляжному футболу «ВКонтакте».
«Тренер армейцев Сергей Белоусов на этой неделе перенес инфаркт. На данный момент состояние Сергея Викторовича стабильно», — указано на странице.
Тренер пробудет в больнице минимум 10 дней. В связи с этим 54-летний Белоусов не сможет присутствовать на матчах OLIMPBET Кубка России 2023 в Анапе. Его обязанности будет исполнять Михаил Семенов.
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