Грузия лишила россиян европейских иномарок

Грузия прекратила реэкспорт автомобилей из Евросоюза в РФ

26 сентября 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Машины из ЕС перестанут поступать в РФ через Грузию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Грузии запрещен экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза (ЕС) в Россию и Белоруссию. Это решение было принято в соответствии с последним пакетом санкций ЕС. «В Грузии с 26 сентября вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза в Россию и Белоруссию», — сообщает РБК. Там добавили, что данный запрет принят исходя из последнего пакета санкций ЕС, который запрещает ввоз в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также все электрические и гибридные машины. Грузия, хоть и не производит автомобили, является их активным импортером. В марте 2023 года страна зафиксировала резкий рост экспорта легковых машин в Россию, достигнув максимального уровня за последние десять лет — 13,5 тысяч автомобилей на сумму 236,8 миллионов долларов, заключили в агентстве. Ранее Грузия запретила поставки автомобилей в Россию через свою территорию раньше срока. Ограничения уже применимы к американским автомобилям с августа 2023 года. По данным участников рынка, практически весь импорт автомобилей через Грузию в Россию уже прекратился.

В Грузии запрещен экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза (ЕС) в Россию и Белоруссию. Это решение было принято в соответствии с последним пакетом санкций ЕС. «В Грузии с 26 сентября вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза в Россию и Белоруссию», — сообщает РБК. Там добавили, что данный запрет принят исходя из последнего пакета санкций ЕС, который запрещает ввоз в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также все электрические и гибридные машины. Грузия, хоть и не производит автомобили, является их активным импортером. В марте 2023 года страна зафиксировала резкий рост экспорта легковых машин в Россию, достигнув максимального уровня за последние десять лет — 13,5 тысяч автомобилей на сумму 236,8 миллионов долларов, заключили в агентстве. Ранее Грузия запретила поставки автомобилей в Россию через свою территорию раньше срока. Ограничения уже применимы к американским автомобилям с августа 2023 года. По данным участников рынка, практически весь импорт автомобилей через Грузию в Россию уже прекратился.