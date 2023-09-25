25 сентября 2023

Грузия лишила россиян европейских иномарок

Грузия прекратила реэкспорт автомобилей из Евросоюза в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины из ЕС перестанут поступать в РФ через Грузию Фото:

В Грузии запрещен экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза (ЕС) в Россию и Белоруссию. Это решение было принято в соответствии с последним пакетом санкций ЕС.

«В Грузии с 26 сентября вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза в Россию и Белоруссию», — сообщает РБК. Там добавили, что данный запрет принят исходя из последнего пакета санкций ЕС, который запрещает ввоз в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также все электрические и гибридные машины.

Грузия, хоть и не производит автомобили, является их активным импортером. В марте 2023 года страна зафиксировала резкий рост экспорта легковых машин в Россию, достигнув максимального уровня за последние десять лет — 13,5 тысяч автомобилей на сумму 236,8 миллионов долларов, заключили в агентстве.

Ранее Грузия запретила поставки автомобилей в Россию через свою территорию раньше срока. Ограничения уже применимы к американским автомобилям с августа 2023 года. По данным участников рынка, практически весь импорт автомобилей через Грузию в Россию уже прекратился.

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В Грузии запрещен экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза (ЕС) в Россию и Белоруссию. Это решение было принято в соответствии с последним пакетом санкций ЕС. «В Грузии с 26 сентября вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из Евросоюза в Россию и Белоруссию», — сообщает РБК. Там добавили, что данный запрет принят исходя из последнего пакета санкций ЕС, который запрещает ввоз в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также все электрические и гибридные машины. Грузия, хоть и не производит автомобили, является их активным импортером. В марте 2023 года страна зафиксировала резкий рост экспорта легковых машин в Россию, достигнув максимального уровня за последние десять лет — 13,5 тысяч автомобилей на сумму 236,8 миллионов долларов, заключили в агентстве. Ранее Грузия запретила поставки автомобилей в Россию через свою территорию раньше срока. Ограничения уже применимы к американским автомобилям с августа 2023 года. По данным участников рынка, практически весь импорт автомобилей через Грузию в Россию уже прекратился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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