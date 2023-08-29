Грузия запретила поставки машин в Россию раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, автобан, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Запрет на ввоз в РФ авто из Европы должен был вступить в силу 26 сентября Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Грузия раньше срока запретила поставки машин в Россию через свою территорию. Об этом рассказали участники автомобильного рынка.

«Импорт автомобилей в РФ через Грузию полностью прекращен еще до вступления в силу полного запрета», — передает слова экспертов Autonews. Там добавили, что ограничения уже действуют для американских автомобилей с 1 августа 2023 года, а с 26 сентября запрет распространится на европейские авто, гибриды и электрокары. По словам участников рынка, на данный момент практически весь импорт автомобилей через Грузию в РФ уже прекратился.

Ранее стало известно, что Грузия запретила ввоз автомобилей в Россию, что положительно сказалось на российском авторынке. Вместо этого, через Грузию везли разбитые автомобили из США, которые потом ремонтировали и перепродавали в России. Этот запрет почти не сказался на рынке, так как только около двух процентов автомобилей ввозились через Грузию.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грузия раньше срока запретила поставки машин в Россию через свою территорию. Об этом рассказали участники автомобильного рынка. «Импорт автомобилей в РФ через Грузию полностью прекращен еще до вступления в силу полного запрета», — передает слова экспертов Autonews. Там добавили, что ограничения уже действуют для американских автомобилей с 1 августа 2023 года, а с 26 сентября запрет распространится на европейские авто, гибриды и электрокары. По словам участников рынка, на данный момент практически весь импорт автомобилей через Грузию в РФ уже прекратился. Ранее стало известно, что Грузия запретила ввоз автомобилей в Россию, что положительно сказалось на российском авторынке. Вместо этого, через Грузию везли разбитые автомобили из США, которые потом ремонтировали и перепродавали в России. Этот запрет почти не сказался на рынке, так как только около двух процентов автомобилей ввозились через Грузию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...