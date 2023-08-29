Грузия запретила поставки машин в Россию раньше срока

29 августа 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Запрет на ввоз в РФ авто из Европы должен был вступить в силу 26 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Грузия раньше срока запретила поставки машин в Россию через свою территорию. Об этом рассказали участники автомобильного рынка. «Импорт автомобилей в РФ через Грузию полностью прекращен еще до вступления в силу полного запрета», — передает слова экспертов Autonews. Там добавили, что ограничения уже действуют для американских автомобилей с 1 августа 2023 года, а с 26 сентября запрет распространится на европейские авто, гибриды и электрокары. По словам участников рынка, на данный момент практически весь импорт автомобилей через Грузию в РФ уже прекратился. Ранее стало известно, что Грузия запретила ввоз автомобилей в Россию, что положительно сказалось на российском авторынке. Вместо этого, через Грузию везли разбитые автомобили из США, которые потом ремонтировали и перепродавали в России. Этот запрет почти не сказался на рынке, так как только около двух процентов автомобилей ввозились через Грузию.

Грузия раньше срока запретила поставки машин в Россию через свою территорию. Об этом рассказали участники автомобильного рынка. «Импорт автомобилей в РФ через Грузию полностью прекращен еще до вступления в силу полного запрета», — передает слова экспертов Autonews. Там добавили, что ограничения уже действуют для американских автомобилей с 1 августа 2023 года, а с 26 сентября запрет распространится на европейские авто, гибриды и электрокары. По словам участников рынка, на данный момент практически весь импорт автомобилей через Грузию в РФ уже прекратился. Ранее стало известно, что Грузия запретила ввоз автомобилей в Россию, что положительно сказалось на российском авторынке. Вместо этого, через Грузию везли разбитые автомобили из США, которые потом ремонтировали и перепродавали в России. Этот запрет почти не сказался на рынке, так как только около двух процентов автомобилей ввозились через Грузию.