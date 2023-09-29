В России подорожает алкоголь

Российское правительство внесло изменения в Налоговый кодекс, согласно которым, акцизный сбор на вино может быть увеличен в три раза. Соответствующий документ находится в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Увеличение размера ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции, а именно виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы <…>, игристые вина, винные и виноградосодержащие напитки и плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, с 1 мая 2024 года», — говорится в пояснительной записке. Уточняется, что сбор может увеличиться в три раза до 108 рублей за литр.
Российское правительство внесло изменения в Налоговый кодекс, согласно которым, акцизный сбор на вино может быть увеличен в три раза. Соответствующий документ находится в системе обеспечения законодательной деятельности. «Увеличение размера ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции, а именно виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы <…>, игристые вина, винные и виноградосодержащие напитки и плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, с 1 мая 2024 года», — говорится в пояснительной записке. Уточняется, что сбор может увеличиться в три раза до 108 рублей за литр.