В России подорожает алкоголь

В России намерены поднять акциз на вино
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Ресторан Gavi. Екатеринбург, бокалы, ресторан, gavi
Правительство РФ намерено поднять акциз на вино Фото:

Российское правительство внесло изменения в Налоговый кодекс, согласно которым, акцизный сбор на вино может быть увеличен в три раза. Соответствующий документ находится в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Увеличение размера ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции, а именно виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы <…>, игристые вина, винные и виноградосодержащие напитки и плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, с 1 мая 2024 года», — говорится в пояснительной записке. Уточняется, что сбор может увеличиться в три раза до 108 рублей за литр.

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Российское правительство внесло изменения в Налоговый кодекс, согласно которым, акцизный сбор на вино может быть увеличен в три раза. Соответствующий документ находится в системе обеспечения законодательной деятельности. «Увеличение размера ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции, а именно виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы <…>, игристые вина, винные и виноградосодержащие напитки и плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, с 1 мая 2024 года», — говорится в пояснительной записке. Уточняется, что сбор может увеличиться в три раза до 108 рублей за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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