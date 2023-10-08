08 октября 2023

Инфекционист Тимаков предупредил о волнах заболеваемости разными инфекциями

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В России ожидают четыре волны роста различных инфекционных заболеваний Фото:

Жителей России могут ожидать четыре волны заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом в текущем эпидсезоне. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«У нас будет четыре волны роста различных инфекционных процессов. В декабре мы увидим рост заболеваемости гриппом, в том числе к новогодним праздникам будет небольшой, потом — спад. Вторая волна гриппа планируется ближе к середине — концу февраля», — рассказал эксперт журналистам ТАСС. В середине — конце ноября могут выявить штамм коронавируса «пирола». Если он дойдет до России, то будут расти заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, врач отметил, что ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями. Как пояснил Тимаков, погода сейчас становится более суровой, влажной. В связи с этим вирусы будут висеть в воздухе дольше.

Ранее Свердловский врач Мария Гренадерова рассказала, как не заболеть гриппом и ОРВИ. По ее словам, на стадии контакта есть несколько методов профилактики заболевания — сократить близкое взаимодействие с людьми, стараться избегать людных мест, а также использовать средства индивидуальной защиты.

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Жителей России могут ожидать четыре волны заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом в текущем эпидсезоне. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «У нас будет четыре волны роста различных инфекционных процессов. В декабре мы увидим рост заболеваемости гриппом, в том числе к новогодним праздникам будет небольшой, потом — спад. Вторая волна гриппа планируется ближе к середине — концу февраля», — рассказал эксперт журналистам ТАСС. В середине — конце ноября могут выявить штамм коронавируса «пирола». Если он дойдет до России, то будут расти заболеваемости коронавирусной инфекцией. Помимо этого, врач отметил, что ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями. Как пояснил Тимаков, погода сейчас становится более суровой, влажной. В связи с этим вирусы будут висеть в воздухе дольше. Ранее Свердловский врач Мария Гренадерова рассказала, как не заболеть гриппом и ОРВИ. По ее словам, на стадии контакта есть несколько методов профилактики заболевания — сократить близкое взаимодействие с людьми, стараться избегать людных мест, а также использовать средства индивидуальной защиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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