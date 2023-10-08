Инфекционист Тимаков предупредил о волнах заболеваемости разными инфекциями

09 октября 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

В России ожидают четыре волны роста различных инфекционных заболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей России могут ожидать четыре волны заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом в текущем эпидсезоне. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «У нас будет четыре волны роста различных инфекционных процессов. В декабре мы увидим рост заболеваемости гриппом, в том числе к новогодним праздникам будет небольшой, потом — спад. Вторая волна гриппа планируется ближе к середине — концу февраля», — рассказал эксперт журналистам ТАСС. В середине — конце ноября могут выявить штамм коронавируса «пирола». Если он дойдет до России, то будут расти заболеваемости коронавирусной инфекцией. Помимо этого, врач отметил, что ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями. Как пояснил Тимаков, погода сейчас становится более суровой, влажной. В связи с этим вирусы будут висеть в воздухе дольше. Ранее Свердловский врач Мария Гренадерова рассказала, как не заболеть гриппом и ОРВИ. По ее словам, на стадии контакта есть несколько методов профилактики заболевания — сократить близкое взаимодействие с людьми, стараться избегать людных мест, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Жителей России могут ожидать четыре волны заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом в текущем эпидсезоне. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «У нас будет четыре волны роста различных инфекционных процессов. В декабре мы увидим рост заболеваемости гриппом, в том числе к новогодним праздникам будет небольшой, потом — спад. Вторая волна гриппа планируется ближе к середине — концу февраля», — рассказал эксперт журналистам ТАСС. В середине — конце ноября могут выявить штамм коронавируса «пирола». Если он дойдет до России, то будут расти заболеваемости коронавирусной инфекцией. Помимо этого, врач отметил, что ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями. Как пояснил Тимаков, погода сейчас становится более суровой, влажной. В связи с этим вирусы будут висеть в воздухе дольше. Ранее Свердловский врач Мария Гренадерова рассказала, как не заболеть гриппом и ОРВИ. По ее словам, на стадии контакта есть несколько методов профилактики заболевания — сократить близкое взаимодействие с людьми, стараться избегать людных мест, а также использовать средства индивидуальной защиты.