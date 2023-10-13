В Кремле раскрыли, где должен завершиться конфликт между Баку и Ереваном

Москва является очень важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Логично, если все это произойдет на российской площадке. Такое заявление 13 октября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Президент сказал о нашей готовности сначала организовать „министерский марафон“, если потребуется, он будет идти несколько дней, с тем, чтобы выйти на результат. Москва по по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если бы это все прошло на российской площадке. Но выбор, конечно же, за Баку и Ереваном. У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет. Ереван пока не совсем определился. Ждем реакции», — пояснил Песков.
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