В Кремле раскрыли, где должен завершиться конфликт между Баку и Ереваном

Кремль: Москва важный посредник в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном

13 октября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Кремль продолжает диалог с Арменией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Москва является очень важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Логично, если все это произойдет на российской площадке. Такое заявление 13 октября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент сказал о нашей готовности сначала организовать „министерский марафон“, если потребуется, он будет идти несколько дней, с тем, чтобы выйти на результат. Москва по по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если бы это все прошло на российской площадке. Но выбор, конечно же, за Баку и Ереваном. У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет. Ереван пока не совсем определился. Ждем реакции», — пояснил Песков.

Москва является очень важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Логично, если все это произойдет на российской площадке. Такое заявление 13 октября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент сказал о нашей готовности сначала организовать „министерский марафон“, если потребуется, он будет идти несколько дней, с тем, чтобы выйти на результат. Москва по по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если бы это все прошло на российской площадке. Но выбор, конечно же, за Баку и Ереваном. У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет. Ереван пока не совсем определился. Ждем реакции», — пояснил Песков.