В Кремле раскрыли, где должен завершиться конфликт между Баку и Ереваном

Кремль: Москва важный посредник в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Кремль продолжает диалог с Арменией Фото:
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Москва является очень важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Логично, если все это произойдет на российской площадке. Такое заявление 13 октября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Президент сказал о нашей готовности сначала организовать „министерский марафон“, если потребуется, он будет идти несколько дней, с тем, чтобы выйти на результат. Москва по по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если бы это все прошло на российской площадке. Но выбор, конечно же, за Баку и Ереваном. У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет. Ереван пока не совсем определился. Ждем реакции», — пояснил Песков.

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Москва является очень важным посредником для окончательного урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Логично, если все это произойдет на российской площадке. Такое заявление 13 октября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Президент сказал о нашей готовности сначала организовать „министерский марафон“, если потребуется, он будет идти несколько дней, с тем, чтобы выйти на результат. Москва по по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если бы это все прошло на российской площадке. Но выбор, конечно же, за Баку и Ереваном. У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет. Ереван пока не совсем определился. Ждем реакции», — пояснил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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