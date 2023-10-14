Конгрессмен поздравил флот США открыткой с флагманом Северного флота ВМФ РФ. Скрин

14 октября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Конгрессмен Кори Миллс опубликовал поздравление для американских моряков с российским кораблем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Конгрессмен Кори Миллс поздравил моряков США, опубликовав открытку с флагманом Северного флота ВМФ РФ. Свое поздравление он выложил в соцсети X. Однако позже Миллс удалил кадр, когда ему сообщили об ошибке. «Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота, <…> защищающего наши моря и нашу свободу», — так Миллс подписал фотографию, на котором был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Миллс удалил фото после того, как ему указали на ошибку. Ранее конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст в 2019 году подобным образом поздравил американских моряков, приложив фото с кораблем «Петр Великий». Военные эксперты США называют «Петр Великий» «убийцей авианосцев США». В СМИ летом 2023 года появились сообщения, что крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения из ремонта корабля «Адмирал Нахимов», передает телеканал 360. Однако Северный флот опроверг информацию. Поздравление Кори Миллса скрин: соцсети X Кори Миллса https://twitter.com/RepMillsPress/status/1712870511229698521

Конгрессмен Кори Миллс поздравил моряков США, опубликовав открытку с флагманом Северного флота ВМФ РФ. Свое поздравление он выложил в соцсети X. Однако позже Миллс удалил кадр, когда ему сообщили об ошибке. «Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота, <…> защищающего наши моря и нашу свободу», — так Миллс подписал фотографию, на котором был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Миллс удалил фото после того, как ему указали на ошибку. Ранее конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст в 2019 году подобным образом поздравил американских моряков, приложив фото с кораблем «Петр Великий». Военные эксперты США называют «Петр Великий» «убийцей авианосцев США». В СМИ летом 2023 года появились сообщения, что крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения из ремонта корабля «Адмирал Нахимов», передает телеканал 360. Однако Северный флот опроверг информацию.