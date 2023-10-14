Конгрессмен поздравил флот США открыткой с флагманом Северного флота ВМФ РФ. Скрин

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Конгрессмен Кори Миллс опубликовал поздравление для американских моряков с российским кораблем Фото:

Конгрессмен Кори Миллс поздравил моряков США, опубликовав открытку с флагманом Северного флота ВМФ РФ. Свое поздравление он выложил в соцсети X. Однако позже Миллс удалил кадр, когда ему сообщили об ошибке.

«Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота, <…> защищающего наши моря и нашу свободу», — так Миллс подписал фотографию, на котором был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Миллс удалил фото после того, как ему указали на ошибку.

Ранее конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст в 2019 году подобным образом поздравил американских моряков, приложив фото с кораблем «Петр Великий». Военные эксперты США называют «Петр Великий» «убийцей авианосцев США». В СМИ летом 2023 года появились сообщения, что крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения из ремонта корабля «Адмирал Нахимов», передает телеканал 360. Однако Северный флот опроверг информацию.

Поздравление Кори Миллса
Поздравление Кори Миллса

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Конгрессмен Кори Миллс поздравил моряков США, опубликовав открытку с флагманом Северного флота ВМФ РФ. Свое поздравление он выложил в соцсети X. Однако позже Миллс удалил кадр, когда ему сообщили об ошибке. «Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота, <…> защищающего наши моря и нашу свободу», — так Миллс подписал фотографию, на котором был изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Миллс удалил фото после того, как ему указали на ошибку. Ранее конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст в 2019 году подобным образом поздравил американских моряков, приложив фото с кораблем «Петр Великий». Военные эксперты США называют «Петр Великий» «убийцей авианосцев США». В СМИ летом 2023 года появились сообщения, что крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения из ремонта корабля «Адмирал Нахимов», передает телеканал 360. Однако Северный флот опроверг информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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