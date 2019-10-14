13 октября 2019

В США военных поздравили фотографией с российским «убийцей авианосцев»

© Служба новостей «URA.RU»
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Конгрессмен Брайан Маст принял крейсер «Петр Великий» за американский корабльФото: «Википедия»

Служащих Военно-морских сил США поздравили открыткой с изображением российского атомного крейсера «Петр Великий». Картинку к годовщине основания американских ВМС опубликовал конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст.

«С днем рождения, ВМС США! Благодарим мужчин и женщин, охраняющих наши воды!» — написал чиновник в своем блоге в Twitter, приложив фото с «Петром Великим». На ошибку Масту указал военный журналист издания Politico Дэйв Браун, после чего конгрессмен удалил картинку.

Американские военные эксперты называют «Петр Великий» «убийцей авианосцев США». Осенью 2018 года издание The National Interest признало крейсер самым смертоносным российским кораблем, напоминает RT. «Петр Великий» оснащен ракетным комплексом «Гранит» и комплексом ПВО С-300Ф «Форт». В августе крейсер принял участие в главном параде на праздновании 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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