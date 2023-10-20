Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за неработающего двигателя

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, S7, кольцово, ural airlines, авиация, самолет, S7 Airlines
Причиной посадки самолета S7 в Новосибирске стала некорректная работа силовой установки Фото:

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Решение о посадке было принято из-за одного неработающего двигателя.

«По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва — Томск экипажем воздушного судна (Боинг-737) авиакомпании „Сибирь“ ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина», — передает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

Известно, что на борту боинга находилось 165 человек. Никто из них не пострадал в результате экстренной посадки. Прокуратура проводит проверку из-за случившегося.

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Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Решение о посадке было принято из-за одного неработающего двигателя. «По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва — Томск экипажем воздушного судна (Боинг-737) авиакомпании „Сибирь“ ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина», — передает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. Известно, что на борту боинга находилось 165 человек. Никто из них не пострадал в результате экстренной посадки. Прокуратура проводит проверку из-за случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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