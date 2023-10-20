Израиль арестовал одного из основателей ХАМАС

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Клипарты. Сургут , арест, детская преступность, наручники, криминал
Военные арестовали Хасана Юсефа Фото:

Один из основателей палестинской группировки ХАМАС Хасан Юсеф был арестован израильскими военными. Об этом сообщает издание Haaretz. Известно, что Юсеф был задержан в собственном доме.

«Лидер ХАМАС шейх Хасан Юсеф был арестован израильскими войсками в своем доме в Бейтунии», — передает израильское издание Haaretz. Там также сообщается о целой волне арестов.

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Один из основателей палестинской группировки ХАМАС Хасан Юсеф был арестован израильскими военными. Об этом сообщает издание Haaretz. Известно, что Юсеф был задержан в собственном доме. «Лидер ХАМАС шейх Хасан Юсеф был арестован израильскими войсками в своем доме в Бейтунии», — передает израильское издание Haaretz. Там также сообщается о целой волне арестов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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