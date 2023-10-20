Израиль арестовал одного из основателей ХАМАС

Военные арестовали Хасана Юсефа
Один из основателей палестинской группировки ХАМАС Хасан Юсеф был арестован израильскими военными. Об этом сообщает издание Haaretz. Известно, что Юсеф был задержан в собственном доме.
«Лидер ХАМАС шейх Хасан Юсеф был арестован израильскими войсками в своем доме в Бейтунии», —
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