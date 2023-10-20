20 октября 2023

«Известия» узнали, какие автомобили чаще отзывали в 2023 году

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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, автомобили, машины, автомобильная парковка, автопарковка
В России за 10 месяцев отозвали 140 тысяч авто Фото:

За прошедшие почти 10 месяцев 2023 года в России отозвали у автовладельцев порядка 140 тысяч автомобилей. Об этом рассказали в Росстандарте.

«С января по октябрь этого года в России отозвали почти 140 тыс. машин. Наиболее массовые кампании коснулась немецкой марки BMW — отозвали 37,3 тыс. машин и марки Lada — для установки блока управления системой оповещения экстренных служб „ЭРА-ГЛОНАСС“ было возвращено 79,5 тыс. автомобилей», — рассказывают Известия ссылаясь на Росстандарт.

Как отмечают эксперты, в этом году китайские марки не отзывали свои машины, не смотря на повышенный спрос у россиян. Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, объясняет это недолгой историей эксплуатации в нашей стране и необходимостью, накопленного эффекта, когда дефект встретится у сотен и тысяч автолюбителей.

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За прошедшие почти 10 месяцев 2023 года в России отозвали у автовладельцев порядка 140 тысяч автомобилей. Об этом рассказали в Росстандарте. «С января по октябрь этого года в России отозвали почти 140 тыс. машин. Наиболее массовые кампании коснулась немецкой марки BMW — отозвали 37,3 тыс. машин и марки Lada — для установки блока управления системой оповещения экстренных служб „ЭРА-ГЛОНАСС“ было возвращено 79,5 тыс. автомобилей», — рассказывают Известия ссылаясь на Росстандарт. Как отмечают эксперты, в этом году китайские марки не отзывали свои машины, не смотря на повышенный спрос у россиян. Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, объясняет это недолгой историей эксплуатации в нашей стране и необходимостью, накопленного эффекта, когда дефект встретится у сотен и тысяч автолюбителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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