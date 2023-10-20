«Известия» узнали, какие автомобили чаще отзывали в 2023 году

21 октября 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

В России за 10 месяцев отозвали 140 тысяч авто Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За прошедшие почти 10 месяцев 2023 года в России отозвали у автовладельцев порядка 140 тысяч автомобилей. Об этом рассказали в Росстандарте. «С января по октябрь этого года в России отозвали почти 140 тыс. машин. Наиболее массовые кампании коснулась немецкой марки BMW — отозвали 37,3 тыс. машин и марки Lada — для установки блока управления системой оповещения экстренных служб „ЭРА-ГЛОНАСС“ было возвращено 79,5 тыс. автомобилей», — рассказывают Известия ссылаясь на Росстандарт. Как отмечают эксперты, в этом году китайские марки не отзывали свои машины, не смотря на повышенный спрос у россиян. Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, объясняет это недолгой историей эксплуатации в нашей стране и необходимостью, накопленного эффекта, когда дефект встретится у сотен и тысяч автолюбителей.

За прошедшие почти 10 месяцев 2023 года в России отозвали у автовладельцев порядка 140 тысяч автомобилей. Об этом рассказали в Росстандарте. «С января по октябрь этого года в России отозвали почти 140 тыс. машин. Наиболее массовые кампании коснулась немецкой марки BMW — отозвали 37,3 тыс. машин и марки Lada — для установки блока управления системой оповещения экстренных служб „ЭРА-ГЛОНАСС“ было возвращено 79,5 тыс. автомобилей», — рассказывают Известия ссылаясь на Росстандарт. Как отмечают эксперты, в этом году китайские марки не отзывали свои машины, не смотря на повышенный спрос у россиян. Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, объясняет это недолгой историей эксплуатации в нашей стране и необходимостью, накопленного эффекта, когда дефект встретится у сотен и тысяч автолюбителей.