Украинский офицер рассказал о тяжелой ситуации в рядах ВСУ

Офицер ВСУ Шевчук: украинские войска ежедневно несут тяжелые потери

29 октября 2023 в 05:28 Размер текста - 17 +

«Солдаты заканчиваются ежедневно» — Владислав Шевчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине необходимо ужесточить мобилизацию, так как ВСУ несут тяжелые потери. Об этом заявил командир 80-й роты ОДШБр Владислав Шевчук. «Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — приводят его слова издание Страна.ua. По его мнению, нет ничего плохого, чтобы продолжить ловить мужчин на улицах и отправлять служить в армию. Ранее сообщалось, что с началом контрнаступления число раненых солдат ВСУ по информации от медиков возросло в трое. Военнослужащие Украины отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что Запад пренебрегает их жизнями.

На Украине необходимо ужесточить мобилизацию, так как ВСУ несут тяжелые потери. Об этом заявил командир 80-й роты ОДШБр Владислав Шевчук. «Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — приводят его слова издание Страна.ua. По его мнению, нет ничего плохого, чтобы продолжить ловить мужчин на улицах и отправлять служить в армию. Ранее сообщалось, что с началом контрнаступления число раненых солдат ВСУ по информации от медиков возросло в трое. Военнослужащие Украины отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что Запад пренебрегает их жизнями.