Украинский офицер рассказал о тяжелой ситуации в рядах ВСУ

На Украине необходимо ужесточить мобилизацию, так как ВСУ несут тяжелые потери. Об этом заявил командир 80-й роты ОДШБр Владислав Шевчук.
«Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — приводят его слова издание Страна.ua. По его мнению, нет ничего плохого, чтобы продолжить ловить мужчин на улицах и отправлять служить в армию.
Ранее сообщалось, что с началом контрнаступления число раненых солдат ВСУ по информации от медиков возросло в трое. Военнослужащие Украины отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что Запад пренебрегает их жизнями.
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