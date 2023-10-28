28 октября 2023

Украинский офицер рассказал о тяжелой ситуации в рядах ВСУ

Офицер ВСУ Шевчук: украинские войска ежедневно несут тяжелые потери
© Служба новостей «URA.RU»
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«Солдаты заканчиваются ежедневно» — Владислав Шевчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине необходимо ужесточить мобилизацию, так как ВСУ несут тяжелые потери. Об этом заявил командир 80-й роты ОДШБр Владислав Шевчук.

«Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — приводят его слова издание Страна.ua. По его мнению, нет ничего плохого, чтобы продолжить ловить мужчин на улицах и отправлять служить в армию.

Ранее сообщалось, что с началом контрнаступления число раненых солдат ВСУ по информации от медиков возросло в трое. Военнослужащие Украины отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что Запад пренебрегает их жизнями.

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На Украине необходимо ужесточить мобилизацию, так как ВСУ несут тяжелые потери. Об этом заявил командир 80-й роты ОДШБр Владислав Шевчук. «Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет», — приводят его слова издание Страна.ua. По его мнению, нет ничего плохого, чтобы продолжить ловить мужчин на улицах и отправлять служить в армию. Ранее сообщалось, что с началом контрнаступления число раненых солдат ВСУ по информации от медиков возросло в трое. Военнослужащие Украины отказываются идти в атаку без поддержки с воздуха, считая что Запад пренебрегает их жизнями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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