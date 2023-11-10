В мире США В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика 10 ноября 2023 в 22:01 Размер текста - 17 + В США проходят испытания новейшего бомбардировщика B-21 Raider, заявила Анн Стефанек Фото: U.S. Air Force В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом рассказала официальный представитель американских ВВС Анн Стефанек. «Самолет B-21 Raider проходит летные испытания», — передает слова Стефанек РИА Новости. Она добавила, что данная процедура является важным этапом в процессе тестирования и проводятся Испытательным центром ВВС совместно с Объединенной испытательной группой B-21 412 испытательного крыла. Целью испытаний является обеспечение устойчивости, дальности полета и ударной мощи бомбардировщика. Это положительно сыграет в контексте поддержания безопасности США, их союзников и партнеров, заключила Стефанек. В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом рассказала официальный представитель американских ВВС Анн Стефанек. «Самолет B-21 Raider проходит летные испытания», — передает слова Стефанек РИА Новости. Она добавила, что данная процедура является важным этапом в процессе тестирования и проводятся Испытательным центром ВВС совместно с Объединенной испытательной группой B-21 412 испытательного крыла. Целью испытаний является обеспечение устойчивости, дальности полета и ударной мощи бомбардировщика. Это положительно сыграет в контексте поддержания безопасности США, их союзников и партнеров, заключила Стефанек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям