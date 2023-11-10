В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

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B-21 Raider. stock, stock, B-21 Raider
В США проходят испытания новейшего бомбардировщика B-21 Raider, заявила Анн Стефанек Фото:

В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом рассказала официальный представитель американских ВВС Анн Стефанек.

«Самолет B-21 Raider проходит летные испытания», — передает слова Стефанек РИА Новости. Она добавила, что данная процедура является важным этапом в процессе тестирования и проводятся Испытательным центром ВВС совместно с Объединенной испытательной группой B-21 412 испытательного крыла.

Целью испытаний является обеспечение устойчивости, дальности полета и ударной мощи бомбардировщика. Это положительно сыграет в контексте поддержания безопасности США, их союзников и партнеров, заключила Стефанек.

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В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом рассказала официальный представитель американских ВВС Анн Стефанек. «Самолет B-21 Raider проходит летные испытания», — передает слова Стефанек РИА Новости. Она добавила, что данная процедура является важным этапом в процессе тестирования и проводятся Испытательным центром ВВС совместно с Объединенной испытательной группой B-21 412 испытательного крыла. Целью испытаний является обеспечение устойчивости, дальности полета и ударной мощи бомбардировщика. Это положительно сыграет в контексте поддержания безопасности США, их союзников и партнеров, заключила Стефанек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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