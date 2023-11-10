В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом рассказала официальный представитель американских ВВС Анн Стефанек.
«Самолет B-21 Raider проходит летные испытания», — передает слова Стефанек РИА Новости. Она добавила, что данная процедура является важным этапом в процессе тестирования и проводятся Испытательным центром ВВС совместно с Объединенной испытательной группой B-21 412 испытательного крыла.
Целью испытаний является обеспечение устойчивости, дальности полета и ударной мощи бомбардировщика. Это положительно сыграет в контексте поддержания безопасности США, их союзников и партнеров, заключила Стефанек.
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