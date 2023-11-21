21 ноября 2023

Российская актриса Меньших погибла во время выступления в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night). Екатеринбург, цветок, гвоздика
Погибла Полина Меньших 19 ноября Фото:

Российская актриса Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает театр-студия «Портал» из Санкт-Петербурга.

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий „Последнего Испытания“ („Леге Артис“) погибла. На выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в сообщении.

Актриса выступала перед группой российсских военнослужащих, поздравляя с Днем ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Погибла Полина Меньших 19 ноября, добавили в театре.

Полина Меньших — хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis. Ей было 40 лет.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская актриса Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает театр-студия «Портал» из Санкт-Петербурга. «С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий „Последнего Испытания“ („Леге Артис“) погибла. На выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в сообщении. Актриса выступала перед группой российсских военнослужащих, поздравляя с Днем ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Погибла Полина Меньших 19 ноября, добавили в театре. Полина Меньших — хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis. Ей было 40 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...