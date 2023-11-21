Российская актриса Меньших погибла во время выступления в Донбассе

22 ноября 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Погибла Полина Меньших 19 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Российская актриса Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает театр-студия «Портал» из Санкт-Петербурга. «С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий „Последнего Испытания“ („Леге Артис“) погибла. На выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в сообщении. Актриса выступала перед группой российсских военнослужащих, поздравляя с Днем ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Погибла Полина Меньших 19 ноября, добавили в театре. Полина Меньших — хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis. Ей было 40 лет.

Российская актриса Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает театр-студия «Портал» из Санкт-Петербурга. «С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий „Последнего Испытания“ („Леге Артис“) погибла. На выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в сообщении. Актриса выступала перед группой российсских военнослужащих, поздравляя с Днем ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Погибла Полина Меньших 19 ноября, добавили в театре. Полина Меньших — хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis. Ей было 40 лет.