Российская актриса Меньших погибла во время выступления в Донбассе

Российская актриса Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает театр-студия «Портал» из Санкт-Петербурга.
«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий „Последнего Испытания“ („Леге Артис“) погибла. На выступлении в Донбассе в результате обстрела», — говорится в сообщении.
Актриса выступала перед группой российсских военнослужащих, поздравляя с Днем ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Погибла Полина Меньших 19 ноября, добавили в театре.
Полина Меньших — хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis. Ей было 40 лет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.