Известные российские писатели отвергли обвинения в финансировании ВСУ

22 ноября 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Трем российским писателям предложили перекрыть доступ к любому виду дохода на родине Фото: Илья Московец © URA.RU Российские писатели Владимир Сорокин, Людмила Улицкая и Виктор Ерофеев отвергли обвинения, в которых речь шла о содействии терроризму с их стороны и поддержке ВСУ. Данные обвинения появились после того, как галерист Марат Гельман (признан Минюстом иноагентом) продал на аукционе в поддержку запрещенного в РФ украинского военизированного объединения Легион «Свобода России» подписанную писателями книгу. Об этом говорится в тексте заявления, которое составили писатели. «После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ. <…> Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций», — передает РБК текст заявления. Писатели добавили, что книга «Слово Ново. Выход», которую они подарили Марату Гельману, является его собственностью и он имеет право распоряжаться ею в своих целях. Издание « Абzац» ранее опубликовало обращение движения «Зов народа» в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Представитель «Зова народа» Сергей Зайцев сообщил изданию, что эти три российских писателя должны быть внесены в список спонсоров терроризма. По его словам, им нужно перекрыть доступ к любому доходу в РФ.

Российские писатели Владимир Сорокин, Людмила Улицкая и Виктор Ерофеев отвергли обвинения, в которых речь шла о содействии терроризму с их стороны и поддержке ВСУ. Данные обвинения появились после того, как галерист Марат Гельман (признан Минюстом иноагентом) продал на аукционе в поддержку запрещенного в РФ украинского военизированного объединения Легион «Свобода России» подписанную писателями книгу. Об этом говорится в тексте заявления, которое составили писатели. «После этого нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ. <…> Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций», — передает РБК текст заявления. Писатели добавили, что книга «Слово Ново. Выход», которую они подарили Марату Гельману, является его собственностью и он имеет право распоряжаться ею в своих целях. Издание «Абzац» ранее опубликовало обращение движения «Зов народа» в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Представитель «Зова народа» Сергей Зайцев сообщил изданию, что эти три российских писателя должны быть внесены в список спонсоров терроризма. По его словам, им нужно перекрыть доступ к любому доходу в РФ.