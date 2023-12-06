Лукашенко обратился к народу недружественной РФ страны с предложением

Лукашенко: Белоруссии и Финляндии нужно восстановить экономические связи
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко сообщил, что в мире нестабильная ситуация Фото:

Белоруссии и Финляндии нужно восстановить утраченные экономические и гуманитарные связи. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в рамках поздравления Финляндии с Днем Независимости.

«Необходимо вернуться к восстановлению утраченных и формированию новых экономических и гуманитарных связей», — сообщил Лукашенко. Его заявление опубликовано на официальном сайте главы Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что в мире нестабильная и противоречивая ситуация. По его словам, она негативно влияет на развитие отношений Белоруссии и Финляндии, препятствуя получать взаимную выгоду.

Ранее российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершили в отношении РФ недружественные действия. В список вошли 48 стран, в том числе и Финляндия.

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Белоруссии и Финляндии нужно восстановить утраченные экономические и гуманитарные связи. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в рамках поздравления Финляндии с Днем Независимости. «Необходимо вернуться к восстановлению утраченных и формированию новых экономических и гуманитарных связей», — сообщил Лукашенко. Его заявление опубликовано на официальном сайте главы Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что в мире нестабильная и противоречивая ситуация. По его словам, она негативно влияет на развитие отношений Белоруссии и Финляндии, препятствуя получать взаимную выгоду. Ранее российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершили в отношении РФ недружественные действия. В список вошли 48 стран, в том числе и Финляндия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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