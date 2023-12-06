Лукашенко обратился к народу недружественной РФ страны с предложением

Лукашенко: Белоруссии и Финляндии нужно восстановить экономические связи

Александр Лукашенко сообщил, что в мире нестабильная ситуация Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Белоруссии и Финляндии нужно восстановить утраченные экономические и гуманитарные связи. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в рамках поздравления Финляндии с Днем Независимости.

«Необходимо вернуться к восстановлению утраченных и формированию новых экономических и гуманитарных связей», — сообщил Лукашенко. Его заявление опубликовано на официальном сайте главы Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что в мире нестабильная и противоречивая ситуация. По его словам, она негативно влияет на развитие отношений Белоруссии и Финляндии, препятствуя получать взаимную выгоду.

Ранее российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершили в отношении РФ недружественные действия. В список вошли 48 стран, в том числе и Финляндия.