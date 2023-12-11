11 декабря 2023

Мишустин отозвал решение об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону

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М.В. Мишустин посетил выставку "Россия" на ВДНХ. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин поручил МИД РФ уведомить румынскую сторону о решении Фото:

Председатель правительства России Михаил Мишустин отозвал решение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Надлежащее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

«В соответствии со ст. 37 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Румынии об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии», — говорится в распоряжении. Министерству иностранных дел (МИД) России поручено уведомить вторую сторону соглашения о принятом решении.

Летом 2023 года, в ответ на высылку российских дипломатов из Румынии, МИД вручило ноты о введении квот на количество посольств и консульств страны в РФ. Ранее Румыния сократила штат посольства России в стране, из-за чего ее покинул 21 российский дипломат и 30 технических сотрудников, передает RT.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин отозвал решение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Надлежащее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. «В соответствии со ст. 37 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Румынии об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии», — говорится в распоряжении. Министерству иностранных дел (МИД) России поручено уведомить вторую сторону соглашения о принятом решении. Летом 2023 года, в ответ на высылку российских дипломатов из Румынии, МИД вручило ноты о введении квот на количество посольств и консульств страны в РФ. Ранее Румыния сократила штат посольства России в стране, из-за чего ее покинул 21 российский дипломат и 30 технических сотрудников, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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