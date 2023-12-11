Мишустин отозвал решение об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону

12 декабря 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поручил МИД РФ уведомить румынскую сторону о решении Фото: Георгий Бергал © URA.RU Председатель правительства России Михаил Мишустин отозвал решение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Надлежащее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. «В соответствии со ст. 37 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Румынии об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии», — говорится в распоряжении. Министерству иностранных дел (МИД) России поручено уведомить вторую сторону соглашения о принятом решении. Летом 2023 года, в ответ на высылку российских дипломатов из Румынии, МИД вручило ноты о введении квот на количество посольств и консульств страны в РФ. Ранее Румыния сократила штат посольства России в стране, из-за чего ее покинул 21 российский дипломат и 30 технических сотрудников, передает RT.

Председатель правительства России Михаил Мишустин отозвал решение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Надлежащее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. «В соответствии со ст. 37 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Румынии об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства Румынии», — говорится в распоряжении. Министерству иностранных дел (МИД) России поручено уведомить вторую сторону соглашения о принятом решении. Летом 2023 года, в ответ на высылку российских дипломатов из Румынии, МИД вручило ноты о введении квот на количество посольств и консульств страны в РФ. Ранее Румыния сократила штат посольства России в стране, из-за чего ее покинул 21 российский дипломат и 30 технических сотрудников, передает RT.